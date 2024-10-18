延世大學招生考試被疑泄露試題……“給其他考生發短信透露3道論述題”. October. 18, 2024 08:07. by 呂根鎬記者、林載赫記者 yeoroot@donga.com、heok@donga.com. 關於2025學年延世大學隨時招生論述試題泄露爭議，有考生證言稱：“在提前收到試卷的考場，有人通過短信向其他考場考生傳送了有關3道試題的信息。” 就試題泄露爭議，正在準備集體訴訟的考生A某17日在與《東亞日報》的通話中表示：“經確認，因監考官的失誤，考場提前1個小時發放試卷後又收回，有考生通過手機短信向其他考場的考生傳送了有關3道試題的信息。”據A某透露，距離開始考試還有30分鐘的下午1點27分，收到了2道簡答題和1道主觀題的信息。 引發爭議的延世大學隨時招生自然系論述考試由4道簡答題、2道敘述題等共6道題組成。結果，全部試題的壹半信息都提前泄露了。據說，透露試題的考生也正在參與集體訴訟。 此前，延世大學通過兩次發表的聲明表示：“監考官讓考生們關掉手機電源後放進書包裏，試卷被練習紙遮住。學生們看不到問題，也不能用手機傳送。”此外，學校以此為根據，表示“沒有發現開始考試前試卷被拍攝後泄露的事實”，表示不會重新考試。 但大部分考生認為，繼考前在網絡社區上傳有關試題的信息後，考生之間也共享了試題信息，因此重考是不可避免的。此外，如果大學方面繼續拒絕重考，下周將提起論述考試無效的訴訟，並申請對考試結果停止效力的暫時處分。據悉，截至17日上午，表示要參加臨時處理申請及訴訟的考生和家長達100多人。 此外，接受延世大學調查委托的警方將事件交給首爾警察廳公共犯罪調查隊公共調查壹系，加快了調查速度。公共犯罪搜查隊相關人士表示：“正在討論法理、準備調查的階段。”

한국어