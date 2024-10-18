三星電子開發出具備最高容量和處理速度的“Graphics DRAM”. October. 18, 2024 08:07. by 田南赫記者 forward@donga.com. 三星電子17日表示，開發出了具有業界最高容量和處理速度的圖像（Graphics）專用DRAM“24Gb（千兆位）GDDR7”（照片）。GDDR是接受顯卡（GPU）的命令，快速處理視頻和圖像的特色存儲器產品。 采用12納米級工藝的此次新產品與前作“16Gb GDDR7”相比，在容量、性能、電力效率方面都有所提高。容量增加了50%，實現了圖像DRAM中業界最高速度40Gbps（每秒千兆）以上的速度。這壹速度可以在1秒內處理60部30GB容量的超高清（UHD）電影。引進減少產品內不必要的電力消耗的各種技術，電力效率也改善了30%以上。 就像GPU超越遊戲等現有用途，被用作人工智能（AI）加速器壹樣，處理GPU存儲器的GDDR也在AI領域擴大使用範圍。為了建立AI模型，在“學習”大規模數據的高性能工作中主要使用高帶寬存儲器（HBM），但在驅動這樣形成的AI的“推論”過程中使用GDDR。 GDDR以相對低廉的價格實現快速和高電力效率，預計在AI時代應用範圍將進壹步擴大。據市場調查機構Data Intello透露，全球GDDR市場規模將從去年的約58億美元（約7.93萬億韓元）增加到2032年的約126億美元（約17.24萬億韓元）。 三星電子計劃在年內在主要GPU顧客公司的下壹代AI計算系統中驗證此次產品，並於明年初實現商用化。三星電子存儲器事業部商品企劃室副社長裴勇哲（音）表示：“為了適應AI時代的快速增長，將持續推出高容量、高性能產品，引領市場。”

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