朝鮮在憲法中作出定論：“大韓民國是敵對國”. October. 18, 2024 08:06. by 申鎮宇記者、高道藝記者 niceshin@donga.com、yea@donga.com. 朝鮮在最近修訂的憲法中明確使用了“大韓民國是敵對國”的表述。自1972年把“和平統壹”概念寫入憲法後，朝鮮時隔52年提出“敵對兩國論”，徹底否定南北關系。朝鮮為俄羅斯出兵烏克蘭的情況被陸續捕捉到。有分析認為，依托明確表示相互軍事援助的朝俄軍事同盟，朝鮮將以把韓國定性為敵人的憲法為名，在11月5日美國總統選舉前夕對韓國和美國進行挑釁。 朝鮮官方媒體朝鮮中央通訊社17日報道了15日炸毀京義線和東海線的事實，並報道稱，這是根據“徹底規定韓國為敵對國家的共和國憲法的要求”采取的措施。此前，朝鮮7日至8日召開最高人民會議，宣布修改部分憲法，但沒有透露具體內容。此次公開了炸掉京義線等事實，並公布了修改憲法的內容。朝鮮國務委員長金正恩1月曾指示：“（在憲法中）明確規定把韓國視為‘徹頭徹尾的第壹敵對國、不變的主敵’的內容。”當時金正恩還指示，把“如果發生戰爭，將完全占領、平定、收復大韓民國”的問題反映到憲法中，因此修訂憲法中可能包含這壹內容。 分析認為，朝鮮在憲法中明確定性對韓敵對路線，是出於在美國總統選舉之前提高韓半島危機水平、動搖局面的意圖。韓國政府高層消息靈通人士表示：“由於經濟狀況惡化等原因，朝鮮居民的不滿最近非同尋常。金正恩在新冷戰氛圍中倚仗朝俄軍事同盟為後盾，試圖尋找突破口。”

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