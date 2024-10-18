如果“樂童音樂家”還在上學，能否弄哭韓江？. October. 18, 2024 08:05. . “要我如何，如何離開妳，在之後壹直等待，直到我們那深似海的愛戀全部幹涸，或許這就是離別吧”，發表這首歌（《就連離別都愛，只是愛妳而已》）的2019年當時，兄妹組合樂童音樂家的哥哥李燦赫23歲，妹妹李秀賢20歲。這不是經歷過愛情、離別、死亡幾圈的中壯年，而是剛站在20多歲門檻的兄妹手裏的文章。 憑借這首歌讓新晉諾貝爾文學獎得主、作家韓江感動到流淚的樂童音樂家上學的時間很短。兄妹倆在小學時跟隨傳教士的父母移居蒙古。在那裏沒有上正規學校，而是通過家庭學校學習。最大的原因是“吃飯時拌醬油吃，很難隨便買壹套緊身牛仔褲”的家庭狀況。 但是多虧了那樣的環境，樂童音樂家才能盛開。雖然不會寫樂譜，但只要哥哥哼歌，妹妹就會制作成旋律，在飯碗上嘩嘩流淌的煎雞蛋也制作成了歌曲（《煎雞蛋的夢》）。代替從第0節課到補課的授課時間表，賦予了自律，可以代替學校規定的教科書，選擇自己喜歡的小說。兄妹的父母說，在家學習初期，像學校壹樣制定上課時間表，在家試過幾次，後來撕掉了。相反，父母回憶說，看到孩子們看著冰柱寫字或哼歌的樣子，故意誇張地稱贊說“真的做得很好”，而且因為太興奮了，所以就更來勁了。 據父親韓勝源作家回憶，韓江小時候獨自躺在房間裏享受著空想和夢想。如果不和同齡的孩子們壹起玩，找找去哪兒的話，經常會獨自躺在自己的房間裏發呆。如果問她在幹什麽，就會說“幻想”。如果是急躁的最近父母，可能會以孩子社交能力不足為由，帶孩子去遊樂場或跆拳道場，但父親從未催促過孩子“起床學習”、“出去玩玩吧”等。相反，他從事的是自己的本職工作寫作，而女兒則是看著那個長大的。 韓江和樂童音樂家。用“天才”這樣的修飾語來形容這兩者有點膚淺。相比之下，他們是可以在自由的環境下盡情思考、幻想和挑戰的童年時代創造的“美麗的人們”。但是看著他們，韓國社會在歡呼的同時也表現出了焦急的樣子。已經開始奔忙表示要培養出第二個韓江，要成為第二個樂童音樂家。補習班街掛出了“像韓江壹樣寫作”、“韓江讀書學習”的廣告，家長們正在打聽寫作教室。書店櫃臺說不定不久後就會出現《養育孩子，像韓江壹樣》等書籍。用學習法和教育法代替所有偉人的故事中最重要的部分，最終還原為私教育，這個國家的痼疾似乎又要犯了。 諾貝爾獎並不是頒發給世界第壹的獎項。非要追究的話，給了比任何人都苦惱、共鳴、失敗後再次嘗試的人。第2個韓江，第2個樂童音樂家沒有必要出現，也無法出現。每個人都不壹樣，有必要培養出“第二個誰”嗎？相信並培養孩子的氣質，總有壹天他們的人生會開花結果。即便不是諾貝爾獎。

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