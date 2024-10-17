“最具地域性的故事在世界範圍內也行得通”. October. 17, 2024 07:42. by 李智允記者 asap@donga.com. “通過戛納電影節的獲獎確認了最具地域性的故事在世界上也行得通這壹點。” 這是今年5月在法國戛納國際電影節上作為印度電影首次獲得評審團大獎（第2位）的《想象之光 All We Imagine as Light》中飾演主人公“普拉瓦”的印度演員卡尼•庫斯魯蒂（39歲•女）發表的獲獎感言。這是印度電影時隔30年再次受邀參加戛納電影節主競賽單元，而且該片還獲得了評審團大獎，因此作為主演的她也備受關註。 最近作為釜山國際電影節“新浪潮”部門的評委來到韓國的她在9日接受《東亞日報》的視頻采訪時反復強調：“希望此次獲獎能成為讓更多的印度電影傳遍全世界的契機。”她還說，有很多印度導演有能力在世界著名電影節上獲獎，如古爾文德•辛格、阿米特•杜塔等。 該片講述了離開故鄉在印度經濟中心孟買醫院工作的3名女性的生活和友情。就像反映多民族、多宗教、多語言國家印度的特點壹樣，首都新德裏壹帶使用的印地語、庫斯魯蒂的故鄉南部喀拉拉邦壹帶使用的馬拉雅拉姆語、孟買壹帶使用的馬拉地語等三種語言將登場。該片將於明年在韓國國內上映。 話劇演員出身的庫斯魯蒂在此次電影中以自然生動的演技獲得了好評。她介紹說，秘訣就是“反復練習”。她說“特定場面是練習了100多次後拍攝的”，在整個電影中自己即興表演的只有壹個場面。 庫斯魯蒂在此次釜山國際電影節上通過問答環節與多名韓國觀眾進行了溝通。她說，韓國觀眾的提問水平非常高，“感覺韓國的電影粉絲層非常深厚”。 她的故鄉喀拉拉邦被稱為“印度電影院的故鄉”。在海外以“寶萊塢”而廣為人知的北部印地語電影強調“舞蹈”和“歌曲”，而喀拉拉邦壹帶的馬拉雅拉姆語電影則以“故事”和“敘事”為中心。因此，最近世界各地都在關註馬拉雅拉姆語電影。

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