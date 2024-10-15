肯尼亞選手切普蓋蒂沖破女子馬拉松“2小時10分”大關. October. 15, 2024 08:40. by 任寶美 bom@donga.com. 露絲•切普蓋蒂（30歲•肯尼亞）在女子馬拉松比賽中首次打破了“2小時10分大關”。 切普蓋蒂13日（當地時間）在美國芝加哥馬拉松女子組42.195公裏的全程比賽中，以2小時9分56秒的世界最好成績奪冠。切普蓋蒂刷新了2022年在該大賽上創下的個人最好成績（2小時14分4秒），同時也將蒂格斯特•阿塞法（28歲•埃塞俄比亞）在2023年柏林馬拉松賽上創下的世界最好成績（2小時11分53秒）提升了近2分鐘。她領先獲得第二名的埃塞俄比亞選手阿塞帕•凱貝迪（30歲•2小時17分32秒）7分多鐘。2小時10分被認為是女子馬拉松的極限。 切普蓋蒂繼2021年、2022年之後，個人第三次獲得芝加哥馬拉松冠軍，唯獨在芝加哥表現出了強勢。切普蓋蒂在去年的比賽上也繼西潘•哈桑（31歲•荷蘭•2小時13分44秒）之後位居第二名（2小時15分37秒）。 切普蓋蒂在刷新世界最好成績後表示，“非常自豪。我壹邊想著自己的夢想—世界最好成績，壹邊展開了殊死搏鬥。（埃塞俄比亞選手創下的）世界最好成績回到了肯尼亞。”肯尼亞選手創下女子馬拉松世界最好成績，是繼2019年在該大賽上奪冠的布裏奇德•科斯蓋（30歲•2小時14分4秒）之後時隔5年來的第壹次。 隨著切普蓋蒂當天創下世界最好成績，再次確認了芝加哥馬拉松是誕生紀錄的搖籃之地。從科斯蓋到阿塞法、切普蓋蒂，最近5年間女子馬拉松世界最好成績被刷新了3次，其中2次是在芝加哥馬拉松上誕生的。最近5年間女子馬拉松前四名中有3個是芝加哥大賽的記錄。男子組的世界最好成績（2小時00分35秒）也是在去年的芝加哥馬拉松賽上由凱爾文•基普圖姆（肯尼亞）創造的。基普圖姆在今年2月因交通事故死亡。切普蓋蒂說：“我想把這份榮譽獻給基普圖姆。” 與男選手相比，切普蓋蒂當天的成績也能進入全體“前10名“。男選手中比切普蓋蒂跑得更快的選手只有9人。在男子組比賽中，肯尼亞的約翰•科裏爾（28歲）以2小時2分44秒的成績戰勝埃塞俄比亞的胡西丁•穆罕默德•埃薩（24歲•2小時4分39秒）獲得冠軍，肯尼亞包攬了本次大賽的男女組冠軍。

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