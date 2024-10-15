“為調查木星衛星上是否存在生命體”，NASA將發射無人探測器. October. 15, 2024 08:39. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 負責調查木星的衛星“歐羅巴（拉丁名Europa）”上是否存在生命體的美國國家航空航天局（NASA）的無人探測器“歐羅巴快艇（Europa Clipper）”將於14日（當地時間）發射。 前壹天，NASA表示，原定於10日發射的該探測器因颶風“米爾頓”登陸而被推遲，計劃於14日在佛羅裏達州肯尼迪航天中心搭載在SpaceX的火箭上發射。 “歐羅巴快艇”將在未來5年半的時間裏移動，到2030年進入距離地球約29億公裏的木星軌道後，對木星的衛星歐羅巴進行精密探測。 歐羅巴的大小是月球的0.9倍左右，是太陽系第6大衛星，表面平均溫度達到零下171度，是寒冷的天體。盡管如此，此前壹直作為生命體存在的有力場所受到科學家的關註，因為據推測，厚度為15~25公裏的表面冰層地下有生命體生存所需的“有鹽分的大海”。 “歐羅巴快艇”為了在這片海域找到構成生命體的有機化合物的痕跡，計劃在歐羅巴周圍進行49次近距離飛行。在此過程中，將利用冰透雷達、分光器、熱測定器和重力測定器等各種科學實驗設備掃描整個衛星。NASA宇宙生物學家摩根•凱貝解釋任務說：“重要的是要了解外星海洋是什麽樣的地方，以及其中會發生怎樣的生化作用。” 另外，NASA方面解釋說，“歐羅巴快艇”是NASA此前開發的行星探測器中最大的宇宙飛船。機身由鈦和鋁制成，以抵禦木星周圍的強輻射。

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