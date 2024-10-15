美國總統選舉尚余三周，“特朗普風險越來越大”，不能失魂落魄地挨打. October. 15, 2024 08:36. . 距離美國總統選舉還有3周時間。雖然局面仍不相上下，但民主黨候選人哈里斯的支持率卻呈下降趨勢。也就是說，“特朗普風險”正在加大。在13日公開的美國廣播公司（ABC）電視臺輿論調查中，哈里斯以50比48領先2個百分點，但與1個月前相同調查的5個百分點優勢相比，差距大為縮小。此外，在12日公布的政治專門媒體《國會山》的調查中，哈里斯在7個競爭州中的2個地區領先，在5個地區落後。2周前以4比3領先的趨勢發生了逆轉。在美國，由於各州“勝者通吃”的獨特選舉制度，競爭州的勝負非常重要。壹直忌諱接受采訪的哈里斯進入10月以來接受了超過7次采訪，也反映了這種局勢。 對於韓國來說，應該加快速度盤點“特朗普風險”並制定對策。產業研究院預測，壹旦特朗普當選，試圖將中國從全球供應鏈中分離出來的可能性更大。對華出口依賴度較高的韓國半導體等中間材料產業必然會受到很大影響。 也要對廢除通貨膨脹削減法的可能性做好準備。特朗普公開表示，“就任第壹天就要廢除電動汽車電池補貼”。雖然這是針對以密歇根州為基礎的內燃機汽車勞動者選票的講話，但在8年前首次當選後，也曾以行政命令履行過針對部分中東國家的“任期第壹天中斷簽證”的公開承諾，因此這可能不是空話。如果再加上制裁通過墨西哥工廠出口美國的公約得以履行，預計大幅增加墨西哥投資的韓國企業將遭受損失。 不僅僅是經濟。特朗普很有可能推翻拜登總統的成果，可能會動搖韓美日三國的安保合作、剛剛啟動的韓美間核共享項目。另外，他也有可能取消本月初達成的每年1.5萬億韓元的防衛費分攤額協議，並要求重新磋商。他還有可能像第壹個任期那樣，拒絕在韓半島部署美國的B-1B戰略轟炸機等戰略資產，或打出中斷韓美聯合軍演的牌。 最重要的是，如果特朗普直接與朝鮮國務委員長金正恩進行談判，無法不令人擔憂。因為在“承認朝鮮有核國家地位”的框架內，可以將有限的棄核談判包裝成成果。這壹系列場景將動搖韓美政府壹直以來制定的同盟構想。這就是包括以美國共和黨主流為對象的水底整頓工作在內，需要徹底躲避的原因。

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