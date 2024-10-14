普京的政敵納瓦利內知道“自己將死在獄中”. October. 14, 2024 08:31. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 據法新社等媒體12日報道，俄羅斯總統普京的最大政敵、今年2月在西伯利亞監獄去世的俄羅斯反體制運動家阿列克謝·納瓦利內（照片）的回憶錄《愛國者》將於22日通過美國出版社克諾夫等出版，其中有預感自己會死在獄中的內容。今年4月，納瓦利內的妻子尤利亞·納瓦爾納亞表示，將把丈夫生前留下的文章作為回憶錄出版。回憶錄將以英語、俄語等至少11種語言出版。 當天，據美國“紐約客”等事先獲得並公開的《愛國者》摘錄，納瓦利內在死亡2年前的2022年3月寫道：“我將在監獄裏度過余生，並死在這裏。我絕對不會抱上孫子。” 他還對普京政權進行了尖銳的批評，稱“不能讓壹群說謊者、小偷、偽善者掠奪祖國”。在死亡約壹個月前的今年1月17日，被獄友和獄警問到“明知會被關押，為什麽還要回到俄羅斯”時，他回答說：“我不希望放棄國家或背叛國家。必須做好犧牲的準備。” 納瓦利內在痛苦的監獄生活中也沒有失去幽默感。就像普京的很多政敵都“存疑死亡”壹樣，對於自己被暗殺的可能性，他開玩笑說：“如果他們（普京政權）除掉我，我的家人（在我死後通過發行回憶錄）會得到充足的預付款和版稅。”他還開玩笑說：“每天體重減了1公斤，但還沒有腹肌。” 1976年出生於俄羅斯首都莫斯科的納瓦利內在擔任法律界人士期間，揭露普京政權的腐敗，投身於反體制活動。2020年8月，在飛往西伯利亞的飛機上，他被原蘇聯開發的神經劑“諾比喬”所毒害，差點死亡，但被送往德國接受治療後幸存下來。他從那時候起開始撰寫回憶錄。 2021年1月，他明知入獄的可能性很高，但還是回國，並立即被逮捕。他壹開始被關押在莫斯科附近的監獄裏，但去年12月被轉移到因嚴酷的環境而臭名昭著的西伯利亞最北端的監獄，兩個月後死亡。

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