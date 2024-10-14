美國波音公司宣布“裁員10%”，將解雇1.7萬名員工. October. 14, 2024 08:31. by 崔智善 aurinko@donga.com. 美國飛機制造企業波音公司決定對全體人力的10%進行結構調整。最近飛機制造工廠職員們的罷工持續了壹個月，營業損失增大，波音為了通過大規模人力減少人工費等，打出了整理解雇牌。 據路透社等媒體報道，波音首席執行官凱利·奧特伯格11日通過發給員工的信息表示：“我們的事業陷入了困境。根據財政現實情況，需要相當程度的裁員。計劃在今後幾個月內在全球裁減10%的人力。”波音在全球有約17萬名人員，裁員對象將包括高管、管理層和職員。 對於此次裁員措施，航空宇宙專門媒體《氣流（The Air Current）》評價說：“8月新上任的奧特伯格拿出斧頭，而不是手術刀，首次表現出了戰略動向。”奧特伯格上任，接到的是讓因接連發生的機體缺陷事故和國防產業及宇宙產業部門的財政困難而面臨最惡劣危機的波音回到正常軌道的任務。 但是9月13日，33000名工會成員要求提高工資，時隔16年進行了大規模罷工，協商破裂導致飛機生產中斷後，奧特伯格似乎采取了勝負手。奧特伯格表示，受罷工等影響，已經晚於預定時間的777X飛機的上市時間將推遲到2026年，並中斷767貨機的生產。他還強調：“這種（裁員）措施和我們公司事業的主要結構性變化是維持競爭力的長期需要。”投資公司大山資本（Great Hill Capital）會長托馬斯·海斯對路透社表示：“此次解雇計劃的發表會給職員們帶來壓力。罷工可能會在壹周內得到解決。” 波音公司在公布今年第三季度（7月至9月）業績之前，在當天公開的預測資料中預告了因罷工沖擊導致業績減少。另外，第二季度（4月至6月）每股凈損失為2.90美元，受罷工影響，第三季度將大幅增至9.97美元。預計銷售額為178億美元，現金流量的損失規模為13億美元。

한국어