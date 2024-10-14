韓東勛：“龍山需要進行人事改革”……要求撤換“金建希人馬”. October. 14, 2024 08:30. by 趙權亨記者、黃亨俊記者 buzz@donga.com、constant@donga.com. 國民力量黨代表韓東勛表示：“為了消除國民對（總統夫人）金建希女士的擔心和憂慮，總統室需要進行人事改革。”執政黨高層相關人士13日表示：“這是針對金建希人馬的。金建希既不是當選的權力，也沒有公共權力。不應該存在金建希人馬。”韓東勛即將在10月16日再補選之後與尹錫悅總統單獨見面，最近要求金建希克制公開行動，事實上要求對金建希涉嫌參與操縱德意誌汽車股價案提出起訴，接著又提出“撤換金建希人馬”，要求總統室進行改革。對此，總統室表示“無可奉告”。 韓東勛12日在釜山市金井區廳長補缺選舉現場，被問到“有人懷疑金女士有秘密人馬，妳是不是指出總統室有要進行人事改革”時回答說：“總統室的人事改革，將成為政府和執政黨根據民心進行改革的重要出發點。”據悉，韓東勛通過各種渠道向總統室提出了有關金建希人馬的問題。執政黨相關人士表示：“國民也相信有金建希人馬，在野黨的攻勢也很猛烈。總統室只有收集黨代表的意見並進行革新，才能找到新的出發點。” 據多名執政黨相關人士透露，韓東勛瞄準的“金建希人馬”是現任總統室所屬的L秘書、C秘書、K秘書、K高級行政官、H行政官、K行政官和前任K前秘書等。前總統室行政官金大南在最近公開的錄音中提到了部分“金建希人馬”，並表示：“龍山有十常侍（朴槿惠政權實權十人幫）那樣的幾個人。”執政黨領導層相關人士表示,“幹政事件時，崔順實是沒有職務的秘密人物。俗稱‘七奸臣’的金建希人馬經常裹挾著金女士進行超越業務範圍的不正當政治行為，像秘密人物壹樣行動。”他們認為，這些人向金建希傳遞錯誤意見，並反映在人事、政策等部分國政上，因此出現了問題。 也有分析認為，韓東勛連日公開提及金建希問題，是為了在與尹錫悅單獨會面之前，表現出再補選局面中暴露出的民心和黨內危機感。據悉，原定於再補選後舉行的單獨會晤，截至當天尚未確定日程。 總統室當天也沒有對韓東勛的發言做出公開反應。鑒於金大南自己承認“十常侍”的發言是荒唐的失言，因此其宗旨是不予以應對。

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