三星電子品牌價值連續5年位居世界第5位. October. 11, 2024 07:47. by 韓載熙記者 hee@donga.com. 三星電子和現代汽車在以全球企業為對象進行的品牌評價中，分別獲得了1008億美元（約136萬億韓元）和230億美元（約31萬億韓元）的價值認可。兩家公司都獲得了歷屆品牌評價中最高的品牌價值。 據全球品牌咨詢專門企業Interbrand10日發表的“全球最佳品牌100強”報告顯示，三星電子的品牌價值為1008億美元，在全球企業中排名第5位。這是亞洲企業中唯壹壹家連續5年保持全球5大品牌地位的企業。品牌價值高於三星電子的企業有蘋果（4889億美元）、微軟（3525億美元）、亞馬遜（2981億美元）、谷歌（2913億美元）等，美國企業都占據了1~4位。 現代汽車以230億美元的品牌價值排名第30位。2005年首次進入全球最佳品牌100強榜單的現代汽車從2011年開始到今年為止，連續14年品牌價值評價額持續上升。現代汽車相關人士解釋說：“與最近5年相比，品牌價值從141億美元（約19萬億韓元）上升至今年的230億美元（上浮63%），品牌排名從第36位上升了6個名次。” 除三星電子和現代汽車外，韓國企業中起亞和LG分別排在第86位和第97位，進入了前100名。

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