韓東勛：“檢方‘金建希涉嫌操縱德意誌汽車股價調查’必須拿出國民能接受的結果”. October. 11, 2024 07:47. by 權九龍記者 9dragon@donga.com. 國民力量黨代表韓東勛就尹錫悅總統夫人金建希涉嫌操縱德意誌汽車股價壹事表示：“檢察機關必須拿出國民能夠接受的結果。”韓東勛在接受記者采訪時，被問到“預計檢方會對德意誌汽車事件作出不起訴金建希決定”相關問題，做出了上述回答。黨內有人分析稱，“事實上是在要求起訴”。 韓東勛10日在仁川市江華文化院結束現場最高委員會會議後接受記者采訪時表示：“不知道檢方有什麽計劃。”韓東勛對於檢方就金建希收受迪奧包事件做出無嫌疑結論壹直強調“國民眼界”並要求道歉，當天首次就操縱股價的疑竇表明想法，進壹步提高了關於金建希問題的要求水平。 韓東勛就金建希公開活動壹事表示：“這難道不是當初在大選中向國民承諾的內容嗎？只要遵守就可以了。需要符合國民眼界的政治的話，只是說說而已。”金建希在2021年12月底就虛假履歷爭議向國民道歉後表示：“將只忠實於妻子的角色。” 執政黨內親韓東勛派核心人士表示：“尹錫悅總統接受了韓代表單獨會見的請求，總統室表示將在10月16日再補選後見面。在這種情況下，韓代表向尹總統準確地傳達了有關金（建希）女士的民心。”也就是說，韓東勛在單獨會面之前，表明了把金建希問題納入核心議題的明確意誌。 繼前壹天之後，總統室對韓東勛的發言再次表示“無可奉告”，表示不會公開作出回應。這可以解釋為，既對黨政矛盾顯得加劇感到憂慮，同時表示可以通過單獨對話討論的問題沒有必要提前搞對立。 執政黨內也有人批評韓東勛連續兩天公開談及金建希問題。尹相現議員批評稱：“如果不是隨聲附和於妖魔化金女士的工作，就應該克制自殘性發言。”壹名親尹錫悅派議員說：“總是在內部開槍。”

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