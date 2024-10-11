納粹掠奪的莫奈畫作，時隔80年後回到主人懷抱. October. 11, 2024 07:46. by 崔智善 aurinko@donga.com. 據CNN等媒體9日報道，二戰期間被納粹德國沒收的克勞德•莫奈（1840~1926年）的初期作品《海邊》（Bord de Mer•1865年•照片）時隔80多年後，重新回到了原所有者的後代手中。 《海邊》是描寫法國諾曼底海岸巖石的彩色畫作，是1936年奧地利籍猶太人阿達爾伯特和希爾達•帕拉吉夫婦購買並收藏的作品。但是1938年納粹德國合並奧地利後，帕拉吉夫婦將這幅畫保管在維也納的壹家運輸公司的倉庫裏，逃到了英國倫敦。此後，帕拉吉夫婦雖然想找回畫作，但1940年8月納粹德國沒收了他們的財產，當時《海邊》也在1941年被賣給與納粹德國相關的美術商後，下落不明。 英國美術專門雜誌《藝術新聞報》報道說，直到1981年去世為止，阿達爾伯特壹直在努力找回這幅畫，但最終以失敗告終。2014年，他的後代們將購買畫作的收據原件和所有權轉移文件等轉交給了歐洲掠奪藝術委員會，請求幫助，正式開始了追蹤之路。此後美國聯邦調查局（FBI）確認了《海邊》去年在美國休斯敦的壹家畫廊登記為拍賣品的事實，開啟了返還程序。 路透社報道說，擁有《海邊》的美國夫婦在得知“畫作背後的故事”後，無代價地返還給了帕拉吉夫婦的後代。

한국어