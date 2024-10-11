政府因經濟惡化只給個體戶指標“零花錢”. October. 11, 2024 07:45. . 個體戶（自營業者）很困難是經常聽到的話。只要走壹會兒路，就能輕易看到貼著“租賃咨詢”的空蕩蕩的店鋪。盡管如此，不是個體戶正在經歷痛苦的“新聞（News）”，而是反復出現新聞，這是因為數字正在進壹步惡化。去年申報停業的98萬名事業者是自制定相關統計以來的最大值。今年上半年（1~6月）成為失業者的個體戶增加幅度為23%，也是全體失業者增加率的3倍以上。這些數據很難以“知道的故事”隨意翻過去。 顯示個體戶眼淚的數字每天都在積累。SGI首爾保證代替拖欠貨款的飯店社長等償還的資金在今年6個月內已經超過了去年1年的兩倍。這已經比新冠病毒疫情擴散的2020、2021年還要多。以今年6月末為準，每10名個體戶中有7人向3家以上金融公司貸款，他們的滯納率比3年前增加了3倍以上。新冠病毒疫情積攢的債務加上內需不振，處於極限狀況的個體戶正在增加。 看到同樣數字的政府正忙於出臺對策。上周還發表了消費活性化對策，並提出了針對個體戶的支援方案。據悉，本月內還將出臺個體戶對策。雖然國會尚未通過，但明年的預算中也有用於支援個體戶的資金。政府計劃明年向個體戶每年最多支援30萬韓元的送貨、快遞費等。 但是仔細分析就會發現令人搖頭的地方。最近，政府強調，不僅要緩解個體戶的費用負擔，還要加強就業、再創業支援，為東山再起提供後盾。但是在2日出臺的針對性支援方案中，包括再就業在內的“東山再起支援”所需的追加資金為3000億韓元，還不到全體的3%。從2022年7月開始的2年間，支援的全體政策金融超過了47萬億韓元，但東山再起支援資金只有1萬億韓元。這壹數額似乎不足以擺脫“債務束縛”，為新的出發奠定基礎。 政府的支援預算也是如此。為向約68萬名個體戶支援送貨、快遞費而制定的明年預算為2037億韓元。全體個體戶支援預算增加了2733億韓元，該預算占其中的75%。雖說比起現金性支援，將焦點放在培養個體戶的競爭力上，但每天不到1000韓元的現金性支援仍在繼續。政府今年也向個體戶支援電費。投資2520億韓元，每人每年最多可獲得20萬韓元。 以前，壹位高層公務員曾說：“風雨交加時，壹邊給人撐傘，壹邊壹起淋雨，這是公務員該做的事情。”也就是說，只要能減輕壹點困難，就應該擺脫政策目標，或即使效果不大，也要做壹切能做的事情。這句話令人點頭。但是也無法消除對個體戶的支援只是壹起淋雨、爭面子而已的思緒。很多個體戶從很久以前開始就被認為是韓國經濟的問題。政府應該趁此機會擺脫只給安裝呼吸機的現金性支援，在轉職、再教育等方面花費更多的錢和時間。像現在這樣是無法為他們擦眼淚的。

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