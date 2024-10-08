“同歲好友”黃仁範和金玟哉在國家隊比賽前雙雙進球. October. 08, 2024 08:30. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 韓國男子國家足球代表隊的“1996年出生的同歲好友”黃仁範（費耶諾德隊）和金玟哉（拜仁慕尼黑隊）在與約旦隊進行A級比賽之前，在所屬俱樂部中雙雙嘗到了進球的滋味。 6日，荷蘭足球甲級聯賽費耶諾德隊的中場球員黃仁範在與特溫特的2024~2025賽季常規賽比賽中，在球隊1比0領先的上半場第43分鐘，左腳遠射破門，將比分改為2比0。黃仁範自上月從貝爾格萊德紅星隊（塞爾維亞）轉會到費耶諾德隊後，在第三次出戰的常規賽比賽中攻入了首粒進球。剛加入費耶諾德隊就占據主力位置的黃仁範被球隊和球迷評選為“9月最佳球員”，正在迅速融入球隊。隨著當天球隊以2比1獲勝，成為決勝球主人公的黃仁範表示，“享受著在費耶諾德的所有瞬間。” 德甲拜仁慕尼黑隊的後衛金玟哉在7日與法蘭克福隊的聯賽比賽中率先攻入壹球。金玟哉在上半場第15分鐘在禁區內用右腳將托馬斯•穆勒送出的球推入球門。至此，金玟哉在本賽季聯賽第6次出場比賽中攻入了賽季第1粒進球。金玟哉在上個賽季德甲聯賽中出場25次，攻入1球，助攻2次。但是包括金玟哉在內的拜仁隊防守陣容的防守專註力令人遺憾。本場丟掉3球的拜仁隊經過壹番混戰，最終以3比3與法蘭克福隊握手言和。 韓國國家隊的核心成員黃仁範和金玟哉從各年齡段國家隊時期開始就同吃壹鍋飯。2014年，兩人作為20歲以下代表隊選手壹起參加了國際青少年大賽，2018年作為23歲以下代表隊成員合作獲得了雅加達-巨港亞運會金牌。兩人在成人代表隊訓練前後經常互相開玩笑，活躍球隊氣氛。黃仁範在上傳到大韓足球協會YouTube的采訪中表示：“我和玟哉是互相給予良好刺激的朋友關系。”結束俱樂部比賽後，黃仁範和金玟哉將前往約旦首都安曼，在和約旦進行2026北中美世界杯亞洲區第3輪預選賽客場比賽之前與國家隊會合。

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