美中日紛紛向尖端產業提供數十萬億韓元補貼，但韓國卻為“零”. October. 08, 2024 08:27. . 在培育尖端戰略產業、在技術霸權競爭中生存下來的全球競爭中，只有韓國政府表現出悠閑的態度。美國、日本、中國、歐盟由國家出面向半導體和二次電池等尖端產業投入數萬億韓元到數十萬億韓元的補貼，韓國卻壹分錢也沒有支援。在尖端產業國家對抗戰中，幾乎看不到韓國政府的身影。 在韓國以財政狀況等為由猶豫投入補貼的時候，世界各國正在致力於培養本國半導體產業。美國制定了半導體支援法，並安排了390億美元（約53萬億韓元）用於支援本國半導體生產設施的補貼。上個月首次出現了確定發放補貼的美國企業。日本和歐盟分別制定了約18萬億韓元和64萬億韓元的設備投資補貼。中國向中芯國際（SMIC）等半導體企業支援的補貼僅去年就達4萬億韓元。 二次電池領域也是如此。沒有電池企業的美國正在用削減通貨膨脹的電動汽車補貼引導美國國內生產，構建價值鏈。中國政府最近將補貼發放對象擴大到了固態電池研究開發，日本決定向豐田支付二次電池相關研究開發補貼。隨著被排除在政府支援之外的韓國二次電池產業的競爭力發生動搖，最近2年間世界市場占有率急劇下降。 顯示器產業已經體驗過，如果其他國家擴大戰略投資，韓國就會瞬間被趕超。據韓國經濟研究院分析，在中國從2012年開始選定顯示器產業為戰略產業，投入大規模補貼後，韓國液晶顯示器產品喪失了價格競爭力。如果不能及時進行支援，勉強領先的有機發光二極管（OLED）市場何時也拱手讓出主導權還不得而知。 從被稱為“半導體帝國”的英特爾的沒落中可以看出，在尖端技術產業中，沒有永遠的第壹名，壹旦在競爭中被淘汰，就很難再恢復。在需要大規模基礎設施和超差距技術開發的尖端產業中，穩定、持續的投資是必須的。但是，韓國政府的支援只是低息貸款和稅制優惠，支援法案在國會因政治鬥爭而漂流。如果失去尖端產業的主導權，不僅經濟，連安保也會受到威脅，因此需要危機意識。韓國政府不要只在嘴上高喊“尖端產業是國家的生命線”，應該用實際行動來證明。

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