賈樟柯：“我的電影生涯始於釜山”……馬祖伊：“再次來訪，釜山壹直都是美好的回憶”. October. 07, 2024 08:27. by 李浩宰記者 hoho@donga.com. “說我的電影生涯始於釜山也不為過。” 中國導演賈樟柯（54歲）5日在釜山市海雲臺區新世界百貨商店Centum城店舉行的記者招待會上做出了上述表示。釜山國際電影節1998年向當時的新人賈樟柯頒發了“新浪潮獎”，他對受到關註表示感謝。賈樟柯說：“當時和同齡導演們談論電影，積累了友情，至今記憶猶新。我壹直很想念釜山。” 賈樟柯是壹名中國電影巨匠，他真實地捕捉到了中國社會中人民急劇變化的樣子。《三峽好人（still life）》（2006年）獲得意大利威尼斯國際電影節金獅獎，《天註定》（2013年）獲得戛納國際電影節最佳編劇獎，在歐洲電影界得到了認可。 賈樟柯在今年的釜山電影節上公開了新作《風流壹代》。作品講述了在自己執導的老電影《任逍遙》（2002年）中作為戀人登場的男女隨著歲月的流逝重逢和分手的過程。交叉編輯戀人的過去和現在，濃縮了中國變化的20多年。 賈樟柯說：“看到新冠疫情擴散的樣子，我決心要把堆積的舊膠卷拿出來看。經歷疫情後，壹個時代結束了，新的時代登場了。隨著人工智能等科學技術的湧入，生活方式正在發生變化。”他還說：“在成功加入世界貿易組織和成功申辦北京奧運會的21世紀，中國社會充滿了興奮和熱情。但此後，需要遵守的規則增加了，人們也少說話，我想把這種變化融入到新作中。”法國導演帕特麗夏·馬祖伊（64歲）在當天的記者見面會上表示：“這是繼2022年釜山電影節之後時隔2年再次來訪。每次訪韓時都會留下美好的回憶。”馬祖伊憑借《王的女兒》（2000年）和《諾曼底》（2004年）分別受邀參加戛納國際電影節和威尼斯國際電影節，在藝術電影界名聲大振。馬祖伊今年在釜山電影節上公開的《波爾多女囚》講述了兩名女性的故事。雖然她們的人生道路完全不同，但她們照顧被關在監獄裏的丈夫，互相理解和安慰。愉快地講述悲傷狀況的視線令人印象深刻。馬祖伊說：“女性們雖然自己沒有被關進監獄，但是因為丈夫，看起來好像過著沒有鐵窗的監獄生活。想用輕松的氛圍講述悲傷的故事。”

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