彭博社：“扎克伯格超越貝索斯成為世界第二富豪”. October. 05, 2024 07:21. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 社交媒體“臉書”和“照片墻”的母公司元宇宙的首席執行官馬克·扎克伯格（40歲）擠掉亞馬遜創始人傑夫·貝索斯，以“彭博億萬富翁指數”為準，首次成為世界第二大富豪。得益於臉書搭載的“元宇宙人工智能”和增強現實智能眼鏡“獵戶座”的上市等，最近元宇宙股價大幅上漲。 據彭博社每天統計並公布的“世界億萬富翁指數”，以當地時間3日為準，扎克伯格的凈資產為2060億美元（約274.72萬億韓元），居世界第二位。世界第壹富豪是特斯拉首席執行官（2560億美元），被擠到第三位的貝索斯的財產為2050億美元。 法國名牌路易威登集團總裁貝爾納·阿爾諾（1930億美元）、美國信息技術企業甲骨文的創始人拉裏·埃裏森（1790億美元）分別占據了第四位和第五位。 彭博社認為，當初被評價為失敗的增強現實事業最近業績好轉，扎克伯格的資產增加趨勢比其他富豪更快。今年1月為338美元的元宇宙股價也於3日在美國納斯達克市場以收盤價標準的歷史最高值582.77美元收盤。與年初相比上漲70%以上。他持有元宇宙約13%的股份，因此其資產增加額達780億美元，在世界500大富豪中居首位。 韓國擁有98億美元資產的三星電子會長李在镕成為世界第261位的富豪。賽爾群（Celltrion）會長徐廷珍和梅瑞茲（Meritz）金融控股會長趙正鎬分別排在第374位（79億美元）和第409位（74億美元）。

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