氣候變化帶來的不尋常的糧食危機. October. 05, 2024 07:20. . 春天蘋果價格暴漲，秋天來了白菜價格亂作壹團。“金蘋果”和“金白菜”是因為酷暑和暴雨等異常氣候導致收成欠佳所致。因高溫導致產量減少，原材料價格上漲的“Heatflation（‘熱（Heat）’+‘通貨膨脹（Inflation）’）”並不僅僅是韓國獨有的現象。隨著地球升溫，今年橄欖和可可產量驟減，價格飆升，影響了各種食品。 問題是，今後世界各地可能會更加頻繁地發生氣候變化導致糧食產量減少的現象。據聯合國世界糧食計劃署（WFP）等發行的《2024世界糧食危機報告書》顯示，氣候變化導致2022年12個國家的5700萬人、去年18個國家的7700萬人遭受了嚴重的糧食不安。 雖然菜籃子負擔加重，但在線上和線下市場很容易買到食物的現階段，韓國擔心糧食危機的聲音可能無法切身感受到。但是很多專家擔心，如果不盡快制定對策並實行，不久的將來韓國將成為嚴重的糧食危機國家。 韓國的糧食自給率從1970年的86.2%下降到2021年的44.4%。就連這也是多虧了大米。除去大米，2021年的糧食自給率僅為11.4%。2022年韓國的糧食安全指數在全世界113個國家中排名第39位，在經濟合作與發展組織（OECD）國家中排名墊底。 首爾大學農業生命科學學院特任教授南在哲（音）在《第六個大滅絕信號，糧食戰爭》壹書中強調，今後在我們需要時能否隨時從國外以低廉的價格進口糧食尚不得而知，因此必須摸索解決方案。 聯合國糧農組織（FAO）預測，到2050年為止，糧食產量最多或減少30%，因此糧食價格有可能上漲50%。主要各國已經進入了糧食安全競爭狀態。中國已開始實施《糧食安全保障法》，內容包括防止農田轉換為其他用途和糧食浪費等。外電報道說，世界最大農產品進口國中國計劃通過該法降低對海外糧食的依賴度，實現自給自足。不久前，日本以加強糧食安全為重點，時隔25年再次修改了農業基本法。日本媒體分析說：“希望以擴大國內生產為基礎，通過進口國多樣化、儲備糧食來尋求糧食的穩定供應。” 韓國是年需求量的80%（1800萬噸）依賴海外的世界第7大谷物進口國。因此，韓國對國際糧食價格上漲非常脆弱。《糧食危機大韓民國》的作者、韓國精密農業研究所所長南在作（音）表示：“糧食危機不再是非洲等國家所經歷的別國故事，而是韓國在10年內將要經歷的問題。” 現在需要制定並實施適應氣候變化的新品種開發、擴大城市農業和垂直農業法、利用剩余大米開發大米末兒等穩定糧食供給的對策。為了減少碳排放量，迫切需要大家的努力。如果地球繼續升溫，在不久的將來，我們可能根本吃不到國產蘋果和白菜。

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