“完美的鋼琴家”，20歲的任奫燦榮膺英國留聲機獎雙冠王. October. 04, 2024 08:05. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 2日晚（當地時間），青年鋼琴家任奫燦（20歲）在英國倫敦舉行的留聲機（Gramophone）古典音樂獎（以下簡稱留聲機獎）頒獎典禮上獲得了鋼琴部門獎和年輕藝術家獎等2個獎項。這是韓國鋼琴家首次獲得留聲機獎，也是韓國人首次在留聲機獎兩個部門同時獲獎。 留聲機獎由英國古典音樂唱片專門雜誌《留聲機》從1977年開始每年頒發，在古典音樂唱片獎中被認為是世界最高權威獎。目前，在鋼琴、鋼琴外器樂、管弦樂、歌劇等11個部門設置獎項。 在鋼琴部門最終入圍的3張唱片中，任奫燦憑借肖邦練習曲集唱片獲獎，除此之外，任奫燦演奏的李斯特超絕技練習曲集也進入了最終候選名單。任奫燦也是留聲機獎歷史上首位，壹名鋼琴家的兩張唱片被列入最終候選名單的鋼琴家。肖邦練習曲集以壹票優勢領先於超絕技練習曲集，該部門的前兩名專輯被任奫燦獲得。入圍最終候選名單的另壹張是皮奧特•安德謝夫斯基演奏的巴托克、亞納切克、西馬諾夫斯基鋼琴作品集。 在歷屆留聲機獎獲獎者中，韓國人有1990年鄭京和憑借雷斯畢基等的小提琴奏鳴曲唱片獲得室內樂部門獎，1993年張英珠（莎拉•張）獲得年輕藝術家獎。1994年，鄭京和憑借貝托克小提琴協奏曲專輯獲得協奏曲部門獎，第二次獲得留聲機獎，2003年張漢娜憑借普羅科菲耶夫的協奏曲唱片獲得協奏曲部門獎。 在2日的頒獎儀式上，任奫燦演奏了李斯特的《佩特拉爾卡•索尼特第104號》，贏得了熱烈的喝彩。在網上公開的鋼琴部門獎審查評價中，評論家羅布•科恩表示：“任奫燦雖然是具有自己個性的演奏者，但具備了波裏尼的技巧、像科托說話壹樣的聲音等前輩們所擁有的最高特征。這首曲子的其他錄音無法再帶來更多的東西。”在“年輕藝術家獎”評選中，評論家蒂姆•帕裏評價說：“任奫燦不僅擁有技術，還擁有想象力和豐富的觸感，是具備表現這些技術的完美手段的鋼琴家。” 頒獎儀式結束後，任奫燦發表感謝說：“從父母的語氣開始，我親眼所見、感受、學到的壹切都融入了我的音樂中。我和我的音樂應該非常感謝周圍的人。” 相當於今年留聲機獎大獎的年度唱片獎由美國小提琴家希拉裏•韓演奏的“伊薩伊無伴奏小提琴奏鳴曲專輯”獲得。該專輯還獲得了留聲機獎器樂部門獎。 任奫燦計劃在12月17日至22日舉行的5次帕沃•耶爾維指揮德意誌愛樂樂團訪韓演出中，協奏肖邦第2號鋼琴協奏曲。

한국어