只有核遏制力嗎？還有半導體遏制力. October. 04, 2024 08:04. . 人口只有2300萬的小島臺灣曾登上英國經濟周刊《經濟學家》的封面。2021年5月1日號，題目是《地球上最危險的地方》。 當時正是試圖收復臺灣的中國威脅增大的時期，也是繼新冠疫情之後，全世界面臨半導體供需困難的時候。《經濟學人》寫道：“臺灣是半導體產業的心臟。世界上最有價值的芯片制造商臺積電（TSMC）制造了84%的最尖端芯片。”文章警告說，如果臺灣卷入戰爭，不僅是該地區，世界經濟也會面臨危機。 實際上，從成熟工程到當時最先進的5納米工藝，臺積電制造並供應了蘋果、高通、英特爾、英偉達、博通等美國主要信息技術企業的大部分半導體。事實上，即使稱之為“美國的半導體工廠”也不為過。美國不顧中國接連發出的警告，為維護臺灣“獨立”積極幹預。美國公開了雙方聯合軍演，眾議院議長南希·佩洛西等重量級人物也接連訪問臺灣。 記者在上周出席大韓商工會議所-韓美協會的“韓美產業合作會議”上，聽到了意味深長的話。成均館大學化學工學系教授權錫俊進行主題發言，分析美國總統選舉對產業界的影響。他提到：“到2030年，包括臺灣在內的東亞地區內，美國對半導體的依賴度將降至壹定水平，因此幹預臺灣問題等地緣政治風險的可能性可能會降低。” 他的話是以拜登政府上臺後在美國動工的韓國和臺灣的半導體工廠到2030年大部分將進入穩定生產為假設的。美國在半導體供需困難之後，為了將半導體供應網本國化，壹直在不斷努力。盡管最近經歷了英特爾危機和三星、臺積電工廠建設的推遲，但美國政府的最終意誌不會動搖。 權教授所言雖然針對臺灣，但是對於美中戰線的另壹個最前方韓國來說，也具有同樣的啟示。韓國已經超越美國的長期軍事同盟，成為以尖端戰略產業為中心的經濟安保同盟。但今後美國國內“美國第壹”的輿論將日益高漲，而且相比作為世界警察的領導力，美國更重視“美國第壹”。如果美國把本國安危放在首位，無論從地緣政治上還是經濟上，對韓國來說都只能是不安因素。 就像臺灣作為美國的半導體工廠，在中國威脅下守護著自身壹樣，韓國的半導體也意味著超越單純的產業。如果說臺灣與韓國有什麽不同，那就是臺灣當局、議會朝野政黨、國民輿論不顧各種政治矛盾，至少在這壹問題上團結壹致。到2029年為止保障研發費稅額減免25%的臺灣版芯片法，在朝野政黨沒有異議的情況下，以超高速通過了議會。在臺積電建廠的地區，當局出面新設了發電站和再生水工廠。 就像擁有核武器來抑制對方挑釁的核遏制力壹樣，隨著進入產業關聯性越來越密切的時代，尖端產業的抑制力也會越來越大。當韓國半導體成為美國等主要國家不可或缺的存在時，韓國才能在強國之間的緊張之間擁有杠桿。

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