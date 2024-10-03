火雞面等K（韓國）品牌5年間在海外發生87萬件偽造. October. 03, 2024 07:24. by 金恩智記者 eunji@donga.com. 隨著K（韓國）文化熱潮的擴散，韓國產品也在世界範圍內大受歡迎。據確認，外國企業銷售韓國品牌的偽造商品或在海外擅自申請商標的事例層出不窮。 共同民主黨議員金元二2日從專利廳得到的資料顯示，專利廳最近5年間對海外主要電子商務平臺銷售的K品牌偽造商品監測到並切斷告示的件數共達87.3754萬件。按年度來看，2020年為16.5460萬件、2021年為24.7396萬件、2022年為25.2544萬件、2023年為16.1110萬件、2024年（截至6月）為4.7244萬件。 例如，壹些外國企業通過部分改變韓國食品企業商品包裝設計的方式，在線上線下流通模仿韓國企業產品的商品。在國外大受歡迎的三養食品的火雞面在中國還被揭發了假冒產品。 按平臺分類，新加坡的Shopee最多，達51.9048萬件（59.4%），越南的Lazada為20.2549萬件（23.2%），中國阿裏巴巴集團為9.0047萬件（10.3%），印度尼西亞的Tokopedia為2.2666萬件（2.59%），緊隨其後。 從商品種類來看，偽造卡通形象和生活用品的商品最多，達58.6863萬件（67.2%）。其次是美容10.4254萬件（11.9%）、兒童和幼兒產品10.3677萬件（11.8%）、服裝4.1987萬件（4.8%）。 搭乘韓流便車在海外擅自搶占韓國企業品牌商標的事例也不少。其方式是盜用韓國企業的商標，在當地擅自申請商標後，流通偽造商品。據統計，專利廳最近5年間監測的擅自搶占件數多達2.0891萬件。按國家分類，中國最多，達1.0809萬件（51.7%），其後依次為印度尼西亞35555件（17%）、泰國2919件（14%）、越南1953件（9.3%）。 金元二指出：“為了保護K品牌商標權和強化競爭力，應該積極制定充分的財政支援和人力補充等應對方案。”

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