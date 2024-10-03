尹錫悅與石破茂首次通電話……“改善韓日關系-加強韓美日合作”. October. 03, 2024 07:24. by 東京=常駐記者李相勛 sanghun@donga.com. 尹錫悅總統2日與日本首相石破茂通電話，決定持續推進改善韓日關系和加強韓美日合作。尹錫悅與前壹天就任的石破茂首次通話，評價了從前首相岸田文雄開始改善的韓日關系，並表示在韓日邦交正常化60周年之際，要進壹步深化兩國關系改善勢頭。 當天舉行就任後首次記者招待會的新任日本外相巖屋毅也表示：“韓國和日本保持緊密聯系是雙方的利益。”前壹天就任石破內閣閣僚的巖屋表示，“我確信（韓日的緊密聯系）將帶來東亞地區的穩定和繁榮”，暗示石破政權也將繼續改善日韓關系的意向。 巖屋表示：“我認為尹總統和岸田前首相之間韓日關系已經戲劇性地恢復，應該更加紮實發展。明年是韓日邦交正常化60周年，希望鞏固和擴大兩國關系。” 巖屋在2018年日本自衛隊巡邏機威脅-雷達照射事件當時擔任防衛大臣。他表示：“雖然發生了事件，但克服了這些問題，進行了韓日防衛交流與合作。韓美日的聯系也是地區和平與穩定所必需的，因此將切實加強。” 對於執政的自民黨部分人士指出石破政權內閣成員具有濃厚的親韓傾向的提問，巖屋反駁稱，“是誰說的?”並表示：“如果嫌韓、嫌中，就不會實現日本外交。解決並克服懸案，構建面向未來的建設性韓日關系是亞洲的整體利益。” 此前，石破茂還與美國總統拜登通電話，轉達了加強美日同盟和韓美日合作的意向。兩國首腦決定協調美日首腦會談和韓美日首腦會談的舉行。

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