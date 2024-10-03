學校允許醫學院學生休學，政府除“問責”外別無對策. October. 03, 2024 07:23. . 首爾大學醫學院在全國40所醫學院中率先違反教育部“不允許休學”的方針，全面批準為反對醫科大學（醫學院）擴招而提出休學申請的學生休學。教育部表示，“同盟休學不是正當的休學理由”，開始對首爾大學進行監查，並向全國各醫大發送了“禁止同盟休學”的公文。但延世大學醫學院決定在本周內做出最終決定等，其他大學也傾向於批準醫學院學生休學。 首爾大學醫學院之所以決定允許休學，是因為校規上沒有不允許休學的理由，而且即使第壹學期拒絕上課的學生立即返回，也難以趕著上完壹年的課程並升級。在第二學期註冊的醫大學生僅占3.4%。教育部擔心明年的醫生新培養和醫學院課程大亂，堅持“既不準休學也不準留級”的方針，但首爾大學醫學院的立場是“不能讓沒有接受過正規教育的醫學院學生升級”。允許休學的考量是學校認為，要讓想聽課的學生至少聽好壹學期的課，才能減輕明年的課業負擔。 教育部立即成立了12人規模的首爾大學監查組，並表示：“最大限度地強烈監查後，如果確認重大問題，將嚴厲追究責任。”但是，大學教育不是憲法規定的義務，因此，即使各大學根據校規限制休學時間，只要學生願意，也可以允許休學。不允許休學是否具有教育意義也是個疑問。教育部對首爾大學醫學院允許休學批評說：“這是試圖使醫學院學務正常化努力無效的嘗試。無條件讓沒有上課的學生升級，這不就是妨礙學務正常化的措施嗎?” 教育部宣稱要廢除針對大學的限制，現在又通過無理的監查向大學施壓，這等於是承認無論醫療質量如何，除了“無條件推開”之外，沒有辦法阻止醫大教育和醫生供需同時癱瘓。教育部怎麽會到了助長涉及人命的醫大教育不良化的地步呢？照此下去，集體拒絕上課事態明年也會持續下去。不要執著於沒有希望的學生回歸和升級的可能性，要考慮醫政矛盾情況和醫大教育條件，提出現實性的對策。

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