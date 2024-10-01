戰勝癌癥的“著名二傳手”崔泰雄：“愉快地運動就能戰勝病魔”. October. 01, 2024 07:45. . 從2015年開始到去年為止的9個賽季裏，壹直指揮職業排球男子組現代Capital隊的前主教練崔泰雄（48歲）最近過著新的人生。正式開始了從以前開始就想做的兩件事。學習編碼和英語。崔前教練表示：“從以前開始就對數據很感興趣。我想把球隊提供的數據轉換成屬於自己的數據。”每周兩次在京畿城南市盆唐區的成人英語班聽會話課。7月他還參加了國際排聯（FIVB）主辦的1級教練研修，獲得了“最佳教練獎”。他壹有空就到附近的初高中進行才能捐贈。 恢復因長期執教而受損的健康也是當務之急。特別是“與體重的戰爭”正在如火如荼地進行。 他經常通過吃東西來緩解勝負世界的壓力。由於頻繁暴飲暴食，在選手時期80公斤左右的體重壹下子超過了100公斤。正式開始體重調節是在接到有線電視體育專門頻道解說員壹職的提議後。他說：“因為不太會說話，所以壹開始我婉言謝絕了。但後來認為，解說也是壹種新的挑戰。挑戰就是活著。抱著試壹試的心態接受了這份挑戰。” 在選手時期曾接受過5次腳腕手術的他，不能跑步。取而代之的是，使用劃船器械等，堅持有氧運動。他甚至調整了飲食，現在體重維持在90公斤出頭。在上周舉行的統營•多德拉姆杯職業排球大賽（KOVO杯）男子組比賽中首次作為解說員出道的他表示，“100公斤時定制的西褲現在很寬松了。在職業排球常規賽開始之前，將努力保持更加結實的身體。” 他以前也通過運動戰勝過大病。 2010年廣州亞運會前夕，他被診斷為淋巴癌。當時他的目標是“再次站在球場上”。當時幫助他的人是其所屬的現代Capital隊的主教練金浩哲（現IBK企業銀行的主教練）。 金教練根據崔教練的身體情況為其量身定制了訓練內容。他說：“金教練給我安排了很多訓練，我甚至都忘記了自己身體疼痛這件事。因為愉快地運動，所以運動的時候會忘記疼痛”，“比起只想著疼痛，享受著自己想做的事情，打起精神來，就能戰勝病魔。”手術後6個月，他回到了球場。 在擔任現代Capital隊主教練時期，曾兩次帶領球隊奪冠的他，有了成為男排奧運會代表隊主教練的新夢想。他本人就是參加2000年悉尼奧運會的奧運選手。此後，韓國男排到今年為止，24年來壹直未能再踏上奧運會舞臺。崔前教練表示：“與我們的身體條件相似的日本隊壹直保持著世界前10位圈的位置，並持續出戰奧運會”，“雖然個子矮，但憑借快速的速度和彈跳力可以掩蓋缺點。也就是說，我們也完全可以做到。”他還表示：“從長遠來看，希望建立從小學、初中、高中到成年隊的選手培養體系。”

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