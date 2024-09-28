“知韓派”石破茂將成為日本新首相. September. 28, 2024 08:30. by 東京=常駐記者李相勛 sanghun@donga.com. 日本執政的自民黨前幹事長、被稱為非主流和穩健派的石破茂（67歲）當選為黨總裁，即將成為日本第102屆首相。石破茂在自民黨總裁選舉中經過“四戰五起”的挑戰，終於獲得了大權。 石破茂將在10月1日的臨時國會上正式就任繼岸田文雄總理之後的下任首相，並組建新內閣。在實行議員內閣制的日本，由執政黨黨首擔任首相。 27日在日本東京自民黨總部舉行的自民黨總裁選舉第二輪決選投票中，石破茂以215票擊敗獲得194票的經濟安全大臣高市早苗，當選為新總裁。在此前舉行的第壹輪投票中，石破茂獲得154票（國會議員46票，黨員108票），落後於高市早苗（181票）。但他在決選投票中確保了大量國會議員的選票，並在都道府縣聯（相當於韓國政黨的市道黨）的投票對決中也力壓高市早苗，上演了大逆轉。日本前首相小泉純壹郎的兒子、前環境相小泉進次郎在第壹輪投票中僅獲136票，未能進入決選投票。 石破茂2012年在自民黨成為在野黨時曾參加總裁選舉，並在第壹輪投票中獲得第壹名，但在決賽中敗給前首相安倍晉三。他當天表示：“日本國民可能仍然不相信自民黨，但我仍然相信日本國民。應該成為遵守國家和規則的自民黨。” 石破茂與保守強硬派安倍晉三針鋒相對，被分類為黨內非主流，但在自民黨有力政治家中被認為對韓日關系比較轉向。與公開宣稱“參拜靖國神社”的右翼傾向的高市早苗相比，石破茂更接近於鴿派。因此，有預測認為，韓日關系不會惡化。不過，有分析認為，對於強制征用受害者問題、獨島主權等問題，石破茂沒有脫離日本政府的立場，很難期待韓日關系取得劃時代的進展。

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