擁有亞洲選手最多的1004場比賽出場紀錄，鄭宇藍即將舉行退役儀式. September. 27, 2024 08:17. by 任寶美 bom@donga.com. “希望能在投手踏板上面對哪怕壹名擊球手，並向球迷們打招呼，所以正在壹邊打疼痛針壹邊做準備。” 鄭宇藍（39歲•韓華•音譯）在距離自己的退役儀式還有5天的24日這樣說道，“本賽季作為選手沒能向球迷們問好，現在要退役了。可能會有出場機會，所以現在也在投球。”韓國棒球委員會（KBO）從2021年開始只允許舉行退役儀式的選手超員報名。 代表韓國職業棒球的左腕替補投手鄭宇藍將於所屬球隊韓華隊本賽季最後壹場比賽的29日在主場大田球場舉行退役儀式。鄭宇藍是韓國職業棒球史上出場次數最多的投手。鄭宇藍畢業於慶南商業高中（現釜慶高中），在19歲的2004年在SK（現SSG）作為職業選手出道後，到上個賽季為止共參加了1004場比賽。即使把範圍擴大到日本、臺灣等整個亞洲地區，他也是單壹聯賽出場次數最多的球員。除了服兵役期間的2013、2014賽季外，共有18個賽季在壹線隊聯賽效力，參加50場以上的賽季多達15次。 但是鄭宇藍今年沒有參加壹場比賽。鄭宇藍在出戰52場比賽的上賽季結束後，與球隊商議後擔任了“場上教練（選手兼教練）”。本賽季，他沒有在壹線隊比賽中上場，而是作為留守軍投手教練，壹直發揮著幫助年輕選手成長的作用。鄭宇藍遺憾地表示：“休息了壹段時間後，想著‘身體狀態好些了嗎’，進行了很多檢查，但我認為（出場）並不容易。”他還說，“從夏天開始，我就做好了心理準備，像‘普通教練’壹樣多多接近選手。” 鄭宇藍曾兩次獲得中繼王（2008年和2011年）。在2016賽季即將到來之際，他以自由簽約選手（FA）的身份從SK轉會到韓華隊時，創下了替補投手歷史最高身價（4年84億韓元）。2018年成為保局王（35個保局成功），帶領韓華隊進入了季後賽。這是韓華隊的最後壹次秋季棒球比賽。對於這樣的頭銜，鄭宇藍表示：“我不是壹個了不起的選手。可能是因為長期以來壹直堅持站在投手踏板上，所以得到了認可”，“沒有把目光投向遠處，很珍惜每壹天。” 鄭宇藍在1004場比賽中共消化了997又三分之壹局的投球，取得了64勝47負、197個保局成功、145個三振、937個脫三振、平均責任失分3.18的成績。距離1000局、200個保局成功、1000個脫三振僅有咫尺距離。鄭宇藍表示：“我們隊壹直在翻新，所以欲望也比較少。如果再努力壹點，也許就能實現，但即便如此，也是收獲了更多，所以比起遺憾，幸福感更大。”在韓國職業棒球界，達成總計100個保局成功-100個中繼成功的選手只有鄭宇藍和三星隊的助理教練鄭大賢（106個保局成功-121個中繼成功）。 鄭宇藍表示，此前在打棒球時最傷心的時候是新冠病毒擴散時期，並說了這樣壹段話。“當時在觀眾席空蕩蕩的賽場上打棒球。我感覺到沒有球迷，所以才這麽費勁。在棒球場上聽到球迷們的吶喊時，出現了最帥氣的樣子。今後可能再也聽不到那些吶喊聲了，這應該是最遺憾的吧。”

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