“活久見”，韓國7月新生兒突然反彈8%……創17年來最大增幅. September. 26, 2024 07:41. by 世宗=李浩記者、趙維拉記者 number2@donga.com. 今年7月出生的嬰兒數比壹年前增加了近8%，以同月為基準，創下了17年來的最大增幅。被認為是生育先行指標的婚姻登記數量也創下了歷史最高增長率。據調查，想要結婚和生育的年輕人也在增加，因此對低出生率觸底反彈的期待感越來越大。但也有人分析說，這是進入結婚適齡期的人口本身增加帶來的“錯覺”。 據統計廳25日發表的《人口動向》顯示，7月份新生兒數量為2.0601萬人。這比1年前增加了7.9%（1516名），是自2007年7月（12.4%）之後的最高增長率。7月份婚姻登記數量為1.8811萬起，比前壹年增長了32.9%。這是歷年7月的最高增幅，從全年月份來看，也是自1996年1月（50.6%）以來的最高水平。 據低生育高齡社會委員會當天透露，委員會今年3、9月對成年未婚男女進行的壹項調查結果顯示，對於“是否有結婚意向”的提問，回答“有結婚意向”的比率從3月的61%增至9月的65.4%，增加了4.4%。對於“是否有生育意向”的提問，沒有子女的男女中回答“有生育意向”的比率同期從32.6%增至37.7%，增加了5.1個百分點。低生育高齡社會委員會將於下月發表包含上述調查內容的報告書。

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