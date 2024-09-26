缺失“金醫民”的龍山晚餐……同時走向墜落的尹-韓內戰. September. 26, 2024 07:40. . 尹錫悅總統和國民力量黨領導層前天的會晤，沒有就總統夫人金建希爭議和醫政矛盾等核心懸案進行任何對話，以“只吃飯的晚餐”告終。據說，在90分鐘的晚餐中，實際上是尹總統獨自談論向捷克出口核電站的成果等，而其他人則在聽。韓東勛代表連致辭、祝酒詞的機會都沒有。此前，韓東勛此前因媒體報道他要求與尹總統單獨見面，與總統室展開過心理戰，在晚餐結束後要求重新安排單獨見面，但總統室方面表示，“韓代表壹心只想著搞特殊化”，表達了不快。 曾表示“為了黨政融洽”的龍山晚餐最終成了總統室和韓東勛之間不信任加重的場所。有出席者表示，雖然不喜歡，但不得不擺出吃飯的樣子，但在90分鐘的晚宴上，始終沒有出現金建希的“金”字、醫療的“醫”字和民生的“民”字。在夾纏混亂的國政中心，總統和執政黨代表難得會面，就這樣結束，真是讓人感到失落。 這壹晚餐似乎成了此前壹直處於水底的矛盾正式爆發的導火索。總統室內部對韓東勛的舉動出現了“狡猾”的批評，黨內親尹派則直接針對韓東勛，稱“總是加重‘總統心胸狹窄’式的在野黨帽子”。相反，親韓派議員則正面瞄準總統室的獨斷專行，說“龍山被困在九重宮闕，沒有解決任何問題的跡象，金建希問題則是不斷爆發”。 總統和執政黨代表之間有如內戰的矛盾，將給原本就因民心背離而動搖的政府和執政黨帶來致命傷。在中秋長假前公布的韓國蓋洛普輿論調查中，尹總統和國民力量黨的支持率分別為20%和28%，創下了政府上臺以來的最低值。如果負責國政的執政集團兩大軸心不進行深入對話，而是反目成仇、互不信任，將無法恢復跌落谷底的國政動力。必須知道，國民可沒有耐心容忍國政負責人之間的感情鬥爭。壹名執政黨出席者說，“如果做錯，會被國民打死”，誰又能保證不會壹語成讖。

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