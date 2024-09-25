“傳奇依舊健在”，51歲的鈴木壹朗完投9局. September. 25, 2024 07:55. by 李憲宰 uni@donga.com. 有著與球員時期自己的51號球衣相同年齡的日本棒球傳奇人物鈴木壹朗（51歲）今年也壹如既往地展示了“鐵腕”。他是自己擔任球隊老板兼主教練的“小區棒球”隊神戶智辯隊的首發投手。 鈴木壹朗在美國職業棒球大聯盟（MLB）賽場上擊出3089支安打，被稱為“打擊機器”，23日在日本東京巨蛋體育場舉行的與女子高中棒球首發隊的比賽中，他作為首發投手兼1號擊球手出場，帶領球隊以17比3大勝對手。 鈴木壹朗在從2021年開始每年舉行壹次的與女子高中選拔隊的友誼賽中，每次都以先發投手的身份出場，從第1局到第9局共完投9局。2021年他貢獻9局零封勝，帶領球隊以1比0獲勝，2022年在9局中失1分。去年，他以9局完封帶領球隊以4比0獲勝。 今年與過去3年不同，從第1局開始先失3分。但是立即找回狀態後，到第9局為止沒有再讓對方得分。當天他的最終成績是消化9局，取得5個被安打、2個四壞球上壘、9個脫三振、失3分（非責任失分）的數據。投球數為116個，直球的最高球速達到了138公裏。另外，他在擊球位上貢獻了4支安打。 曾效力於MLB紐約洋基隊的巨炮投手松井秀喜（50歲）當天也首次身穿神戶智辯隊的隊服參加了比賽。作為4號擊球手兼中堅手出戰的松井秀喜在第8局還擊出了越過右側圍墻的3分本壘打。兩位選手雖然同時代活躍在MLB賽場，但從未同屬壹支球隊參加過比賽。日本當地媒體報道說：“鈴木壹朗滿面笑容地迎接了轟出本壘打的松井。”

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