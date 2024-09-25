以色列對黎巴嫩1600個目標進行地毯式轟炸……全面戰爭進入讀秒. September. 25, 2024 07:52. by 趙은아 achim@donga.com. 以色列以黎巴嫩親伊朗武裝團體真主黨的根據地黎南部為中心，對黎巴嫩全境進行攻擊，僅當地時間23日就造成至少492人死亡、1645人受傷。死者中包括35名兒童和58名女性，由於重傷者較多，預計死亡人數將繼續增加。美聯社等媒體報道稱，這是自2006年真主黨綁架以色列軍人爆發的所謂“34天戰爭”後，以色列軍隊空襲在黎巴嫩造成了死亡人數最多（1191人）的壹次。 在以色列方面暗示將繼續對黎巴嫩發動攻擊的情況下，真主黨也表示“將戰鬥到底”，因此雙方的交戰可能會加劇，並引發全面戰爭的擔憂。特別是以色列還提到了“投入地面部隊”的可能性，因此有分析認為，以色列實際上已經進入了消滅真主黨的作戰階段。 據《以色列時報》等媒體報道，以色列此次對黎巴嫩的空襲命名為“北部箭頭”行動。當天，以色列軍隊對黎巴嫩全境進行了650多次空襲，打擊了1600多個真主黨相關目標。此外，以色列還向黎巴嫩國民發送內容為“躲避到安全的地方”的短信等，暗示空襲強度將加大。 以色列總理內塔尼亞胡23日表示：“我們承諾在北部改變力量均衡和安保均衡。以色列的政策不是等待他們（真主黨），而是先發制人地壓制威脅。”分析認為，這暗示了將繼續擴大對黎巴嫩的空襲。以色列軍方發言人丹尼爾·哈加裏少將也表示：“已經做好了入侵黎巴嫩陸地的準備。”真主黨強調反擊意誌，23日以以色列北部為中心發射了250枚火箭和無人機，但未能對以色列造成巨大打擊。 黎巴嫩全境實際上已陷入戰時狀態，主要國家也加快了撤回本國國民的行動。繼已經勸告本國國民撤離的美國和中國之後，德國、伊朗、卡塔爾等國家也決定中斷或延長黎巴嫩航班的運行時間。

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