WSJ：“三星電子和TSMC推進在阿聯酋建設尖端半導體工廠”. September. 24, 2024 08:21. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 據美國《華爾街日報》（WSJ）報道，全球半導體代工（委托生產）“兩大巨頭”臺灣TSMC（以下臺積電）和三星電子討論了在阿聯酋（UAE）建設大規模尖端半導體工廠的方案。阿聯酋制定了從國家層面到2031年成為人工智能（AI）世界領導者的目標，正在持續進行大規模投資。 22日（當地時間），WSJ援引匿名相關人士的話報道說，臺積電和三星電子的高層管理人員訪問阿聯酋，就構築尖端半導體園區進行了討論。WSJ表示，臺積電正在考慮新建與臺灣的尖端半導體工廠（Fab）同等規模的園區，三星電子正在考慮今後幾年內在阿聯酋建設工廠。據悉，尖端半導體工廠引進項目還處於初期階段，阿聯酋正在討論通過主權財富基金“穆巴達拉”提供資金的方案。三星電子對WSJ的報道表明了立場，稱“無法確認”。 夢想成為“中東AI中心”的阿聯酋正在政府層面積極培育AI產業。阿聯酋在2017年發表的《阿聯酋國家AI戰略2031》中包含了以AI為基礎，培養能源、物流及運輸、旅遊、醫療保健、網絡安全產業，在2031年成為全球AI領導國家的構想。 進入今年以來，阿聯酋正在以迪拜、阿布紮比為中心構築AI相關基礎設施和生態系統。美國微軟（MS）4月向阿聯酋國營AI企業G42進行了15億美元（約2萬億韓元）規模的股份投資，美國與阿聯酋的關系也越來越密切。在這裏，韓國和臺灣的尖端半導體生產基地可以說是實現UAE的AI構想的最後壹塊拼圖。 但現實中的障礙物也不容忽視。有人指出，很難逾越壹直擔心尖端技術從中東泄露到中國的美國的反對。《華爾街日報》援引相關人士的話報道說：“（三星、臺積電等）半導體企業認為，美國對中國的擔憂不會輕易解決，如果不解決，工廠建設就很難開始。”此外，在將海水淡化後用作產業用水的UAE環境下，供應半導體生產過程所需的大規模純凈水並不容易，而且從事尖端產業的人力較少，這壹點也被認為是半導體工廠建設的困難。

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