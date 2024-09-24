韓國軍方：“朝鮮第七次核試驗，很有可能在豐溪裏3號坑道進行”. September. 24, 2024 08:21. by 申晋宇, 申나리 niceshin@donga.com,journari@donga.com. 韓國軍方情報當局最近評價稱，朝鮮如果進行第七次核試驗，很有可能在鹹鏡北道豐溪裏核試驗場3號坑道進行。就已經恢復到可以進行核試驗水平的豐溪裏3號坑道等，韓國國家情報院也正式評價稱，“正在進行管理，隨時可以進行核試驗”。韓國國家安保室長申源是23日就朝鮮第七次核試驗表示：“充分有可能。只要金正恩下決心，隨時都可以進行。”很多觀察人士認為，朝鮮最近首次公開用於核武器的高濃縮鈾制造設施，針對韓美大幅提高核施壓力度，面對11月的美國大選，遲早會進行核試驗。如果朝鮮國務委員長金正恩今年按下核試驗按鈕，這將是自2017年以後時隔7年再次進行核試驗。 據悉，最近韓國軍方和情報當局加大了對豐溪裏核試驗場和寧邊核設施等朝鮮核設施的監視力度。韓國政府壹名消息人士表示：“多方面同時確認了核挑釁情況，加上美國總統選舉也迫在眉睫，因此只能考慮核試驗的可能性。”申源是在接受《東亞日報》電話采訪時表示：“朝鮮最近首次公開了高濃縮鈾工廠，因此有可能進行核試驗，正在追查。” 韓國當局特別關註豐溪裏3號坑道。因為最近這裏設施整備非常活躍，而且還捕捉到了出入人力增加的情況。國防情報本部也對國民力量黨議員姜大植辦公室的相關提問回答說：“朝鮮如果強行進行核試驗，很有可能是3號坑道。” 深度為300米-400米的3號坑道適合用於戰術核武器試驗。韓國情報當局最近曾正式評價說，朝鮮成功實現了戰術核彈頭小型化、標準化。韓國軍方內外認為，朝鮮有可能在3號坑道進行核試驗後，在深度達700至800米的4號坑道進行爆炸力較大的氫彈等大型核彈頭試驗，進行連鎖核試驗。 在這種情況下，韓國聯合參謀本部23日針對朝鮮垃圾氣球恐怖襲擊表示：“如果認為（氣球）對國民安全造成嚴重危害或越線，我軍將首先采取堅決的軍事措施。”這是韓國軍方首次公開警告稱可以對垃圾氣球采取軍事措施。

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