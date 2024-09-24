身穿韓服的“米奇和朋友們”遊覽德壽宮. September. 24, 2024 08:20. by 金相雲 sukim@donga.com. 迪士尼人氣卡通形象米奇將與韓國文化遺產相遇。國家遺產廳宮陵遺址本部23日表示，將從28日開始與韓國華特迪士尼公司壹起在德壽宮惇德殿展示《米奇在德壽宮：藝術，超越界限》。迪士尼卡通形象“米奇和朋友們”將來到德壽宮惇德殿，與王室遺產自然融合在壹起，由9名藝術家以作品的形式展開。 禹娜英作家（筆名黑曜石•人名音譯下同）將在6幅屏風中展現“米奇和朋友們”在韓國旅行時體驗德壽宮等多個國家遺產的樣子。這是從祈願長壽的宮廷繪畫《十長生圖》中獲得靈感的作品，出現了身穿傳統婚禮服的米奇和米妮、身穿韓服的唐老鴨等。 作家金世東將在宮殿前以數碼打印作品展現迪士尼卡通形象快樂的樣子。傅元作家用陶瓷表現了站在蓮花上的迪士尼卡通形象。現代美術家張承鎮作家和丹青匠進修者安俞真將發表以米奇的手為素材的合作作品。將迪士尼卡通形象在鳥上面走動的樣子形象化的姜在元作家的風船造型物將設置在德壽宮蓮池。 展示期間，德壽宮各處將設置可以與迪士尼卡通造型物壹起拍照的拍攝區域。組合AKMU的李秀賢以德壽宮石造殿為背景，重新詮釋迪士尼主題曲拍攝的MV將在國家遺產廳油管上公開。展覽將持續到10月20日。

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