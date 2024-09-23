“Quad”首腦在美國舉行峰會，瞄準朝鮮和俄羅斯. September. 23, 2024 07:58. by 林雨宣 imsun@donga.com. 美國、日本、澳大利亞、印度四國安保協議體“Quad”首腦當地時間21日在美國舉行峰會，譴責朝鮮追求核武器和發射彈道導彈的挑釁。另外，四國首腦再次確認了韓半島的“完全無核化”承諾，對加強與朝鮮的軍事合作的國家表示了深深的憂慮。分析認為，這是針對最近加強與朝鮮的軍事合作，表現出密切行動的俄羅斯。 美國總統喬•拜登、日本首相岸田文雄、澳大利亞總理安東尼•阿爾巴尼斯、印度總理納倫德拉•莫迪等四國首腦當天在美國特拉華州威爾明頓舉行峰會，發表了《威爾明頓宣言》。他們在宣言中表示：“譴責朝鮮發射彈道導彈和違反聯合國安理會決議（UNSCR）的核武器追求”，“敦促朝鮮遵守UNSCR的所有義務，克制追加挑釁，參與實質性的對話。” 四國首腦還對朝鮮的核和導彈技術擴散到世界這壹情況表示出擔憂。他們通過《威爾明頓宣言》強調：“朝鮮為了向非法大規模殺傷性武器及彈道導彈項目提供資金，依賴於（核）擴散網絡及惡意網絡活動、海外勞動者等，對此深表憂慮”，“敦促所有聯合國成員國遵守禁止向朝鮮轉移武器及物資和從朝鮮調撥的安理會決議。” 特別是，此次宣言文還批判稱，“對正在深化與朝鮮進行軍事合作的國家深表憂慮。這相當於直接破壞了世界性的核不擴散體系。”作為得到朝鮮提供導彈和彈藥的代價，強調了俄羅斯有可能向朝鮮提供軍事技術的憂慮。 當天的《威爾明頓宣言》被評價為是Quad此前發表的聯合聲明中最直接表達了對朝鮮的擔憂。美國政府高層相關人士也在峰會相關的事前在線吹風會上解釋說：“宣言中將包含對朝鮮和南中國海的歷代最強烈的表述。”部分人分析說，這暗示了Quad可以共同應對朝鮮問題。 Quad是為了牽制中國在印度太平洋地區的影響力擴大而於2004年成立的安保協議體。初期是長官級會議體，2021年拜登總統將其升級為首腦級會議體。明年1月即將卸任的拜登總統邀請外國首腦到自己的私宅所在的威爾明頓尚屬首次。

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