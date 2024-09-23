搖搖欲墜的英特爾……遭受淪為“並購對象”的屈辱. September. 23, 2024 07:57. by 郭道英 now@donga.com. 美國半導體企業高通向英特爾試探了收購意向。壹度是世界第壹大半導體企業的英特爾因業績不振進行結構調整後，又淪為收購合並的對象。 當地時間20日，《華爾街日報》援引匿名消息人士的話報道說，高通向英特爾提出了收購建議。以20日為基準，英特爾的市價總額為932億美元（約124.5萬億韓元），如果收購成功，將成為最近幾年間進行的並購中規模最大的“世紀交易”。 這壹消息是在面臨危機的英特爾進行高強度的內部結構調整的過程中傳來的。此前的16日，英特爾發表了分拆代工（半導體委托生產）事業部，中斷在波蘭和德國進行的工廠建設兩年等結構調整案。 英特爾在20世紀90年代曾壟斷個人電腦中央處理器（CPU）市場，成為半導體業界的“帝王”，但在服務器用中央處理器上被後起之秀超威半導體追趕，在人工智能市場核心圖像處理裝置（GPU）上被英偉達趕超，失去了存在感。進入今年以來，英特爾的赤字規模從第壹季度（1月-3月）的3.81億美元擴大到第二季度（4月-6月）的16.1億美元。 不過，《華爾街日報》等外媒分析說，要想真正實現收購，競爭當局的企業合並審查等壁壘很高。《華爾街日報》表示，傳達收購提議的消息靈通人士也表示：“此次交易不確定。”高通為了實現這壹目標，還提出了出售英特爾部分資產或事業的可能性。收購消息傳出後，紐約股市高通股價收盤下跌3%，英特爾股價上漲3%。

한국어