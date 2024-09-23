“200年壹遇的極限暴雨”…每小時104毫米的秋季暴雨. September. 23, 2024 07:57. by 李素貞記者、慶南=崔昌桓記者 sojee@donga.com. “這是我活到現在有過的最噩夢般的經歷。當時我在家，根本沒來得及采取任何措施，水壹下子就漲到了腰部，好不容易才逃了出來。” 22日，慶尚南道金海市七山西部洞二東村的統長崔龍基（音）用失落的聲音這樣說道。金海從20日開始下了427.8毫米的“水炸彈”，地區河流潮滿江水位急劇上升，21日上午9時左右，泛濫的江水橫掃了二東村。崔某說：“撥打119報警的期間，河川水位漲得非常快，河水開始越過堤壩沖向房子和水田”，“如果再下壹個小時暴雨，堤壩就會破裂，水田、住宅等全部被水淹沒。”當天，聯合國教科文組織世界遺產大成洞古墳的壹部分在金海倒塌。 周末期間，以慶南、釜山、全南、濟州等南部地區為中心，下了創紀錄的暴雨，各地接連出現了損失。21日，釜山發生大型沉洞（地陷），釜山消防災難本部排水車輛和5噸級卡車掉入洞中，全南長興郡還發現壹名被急流沖走的80多歲男子死亡。據農林畜產食品部透露，由於從20日開始的降雨，截至22日上午8時，相當於5050多個足球場面積的3608ha（公頃）發生了農作物浸水事故。 據氣象廳當天透露，19日至21日晚12時，濟州三角峰、慶南昌原市、金海市、全南麗水市、江原束草市等地的累計降雨量（降水量）分別為770.5毫米、529.4毫米、431.1毫米、400.5毫米、388.5毫米等。 特別是昌原地區，21日壹度降下了每小時104.9毫米的“極限暴雨”。此次集中降雨量達去年累計降雨量（2161.1毫米）的四分之壹。壹般來說，每小時30毫米以上屬於暴雨，50毫米以上屬於極限暴雨。如果每小時降雨量超過100毫米，就看不到旁邊的人。昌原此前的每小時降雨量記錄是2009年7月16日的102毫米。氣象廳分析稱，此次慶南地區暴雨是“200年壹遇的暴雨”。

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