摩根士丹利報告前大量拋售股票，應徹底查明疑竇. September. 23, 2024 07:54. . 上周，受外國投資銀行摩根士丹利發表的負面報告的沖擊，三星電子、SK海力士半導體的股價暴跌。受此影響，盡管出現了美聯儲把基準利率下調0.5個百分點的大型利好因素，韓國股市卻未能取得積極效果。摩根士丹利方面在報告發表兩天前提交SK海力士的大量拋售訂單，甚至引發了“搶先買賣”的爭議。 摩根士丹利15日在題為《冬季來臨》的報告中，將SK海力士的目標股價從原來的26萬韓元下調至不到壹半的12萬韓元，三星電子從10.5萬韓元急劇下調至7.6萬韓元。以通用動態存儲器（DRAM）需求不振、高帶寬存儲器（HBM）供應過剩的可能性為由，180度推翻了3個月前的預測。受報告的影響，在中秋長假後的第壹個開盤日，SK海力士和三星電子分別暴跌6.14%和2.02%，市價總額蒸發超過15萬億韓元。 最近動態存儲器半導體的價格上漲勢頭確實有所減弱。但是，用於英偉達人工智能芯片組的韓國產高附加值高寬帶存儲器已全部售出，預定明年的生產量也全部售出。這就是為什麽有人指出報告誇大悲觀論的原因。摩根士丹利以前也曾急劇降低過韓國半導體企業的預測，2017年的負面預測在當年和第二年三星電子創下歷史最高業績後，被證明是完全錯誤的。 特別是金融監督院和韓國交易所正在仔細觀察摩根士丹利首爾分公司13日簽訂的SK海力士股票101萬1719股的出售訂單。資本市場法規定，證券公司等發表特定金融商品調查分析資料時，從確定內容起到公布後過去24小時為止，禁止用自己的賬戶買賣該商品。如果在報告發表前提前簽訂的出售合同中包含部分摩根士丹利資金，就屬於搶先買賣，屬於違法行為。 受美中經濟不振的憂慮和摩根士丹利報告的影響等影響，過去壹個月裏，三星電子、SK海力士的市價總額減少了117萬億韓元。韓國股市的外國投資者比重為33%，是7個月以來的最低值。實際上，在因擔心經濟萎縮而下調利率的美國，股市呈上升趨勢。如果放任毫無根據的悲觀論任意動搖，韓國股市將很難實現價值提升。對擾亂股市的不健康行為必須壹查到底，進行處罰。

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