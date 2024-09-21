在野黨提出“傾銷訂單”疑竇……總統室回應：“純屬詭辯”. September. 21, 2024 07:34. by 申娜莉記者、布拉格=黃亨俊記者 journari@donga.com、constant25@donga.com. 總統室當地時間19日對在野黨提出的“擔心向捷克出口核電站將遭受數萬億韓元的大規模損失”的批評反駁稱：“這是完全沒有根據的虛假新聞。” 正在隨同尹錫悅總統正式訪問捷克的總統經濟首席秘書朴春燮當天在新聞發布會上批評說：“這是貶低通過總統海外巡訪，依靠重建核電站生態系統來創造工作崗位、搞活經濟的努力的詭辯。” 產業通商資源部部長安德根也在隨後的新聞發布會上就“傾銷訂單”疑惑指出：“毫無根據地散布假新聞，對今後的合同談判沒有任何幫助，是損害國家利益的行為。”他表示：“捷克政府曾就選定韓國的背景表示，是因為信任韓國遵守施工時間和預算等業已得到證明的實力。捷克駐韓大使也曾表示，韓國水力原子能拿出了公平的價格。”對於在野黨提出的核電站出口出現赤字的質疑，安德根表示：“這完全不是事實。捷克政府計劃自行籌措新核電站建設相關資金，到目前為止捷克方面還沒有提出金融合作邀請。” 共同民主黨議員金正浩、閔亨培等22人19日表示，“如果照此下去，將損失數萬億韓元，說不定要投入國民的血汗稅金”，並敦促“要全面重新研究盲目推進的核電站出口”。 韓國國內核電站業界也認為，在野黨議員提出的“捷克核電站傾銷訂單疑竇”與事實相去甚遠。業界相關人士壹致表示：“捷克政府公布的兩座新核電站的預計事業費（24萬億韓元）絕對是不小的規模。”這比上周公布建設許可的新韓蔚3號、4號機組的預計工程費（11.7萬億韓元）高出壹倍以上，比捷克公布新核電站優先協商對象之前韓國媒體預想的事業費（4座、30萬億韓元）高出9萬億韓元左右。

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