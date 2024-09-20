埃塞俄比亞青年：“在韓國的幫助下成了工程師”. September. 20, 2024 08:18. by 朴炫益記者 beepark@donga.com. “韓國在我的人生中占據著特別的位置。” 埃塞俄比亞人沃庫·塔德萊（24歲）4日在接受《東亞日報》的視頻采訪時表示：“因為從爺爺開始到現在，韓國都在對我的生活產生很大的影響。”塔德萊的爺爺是參加韓國戰爭的“卡格紐（kagnew）”部隊出身。卡格紐部隊由當時直屬埃塞俄比亞皇帝的6000人規模的最精銳部隊組成，在韓國戰爭中參加了250多次大大小小的戰鬥，從未失敗過，是有名的傳奇部隊。 塔德萊本人也與韓國有著特別的緣分。他在2021年6月進入埃塞俄比亞“LG KOICA希望職業訓練學校”，專攻了兩年的電子工程，從去年起在LG電子中東、非洲地區本部擔任服務工程師。 希望職業訓練學校是非洲國家中唯壹壹家為參加韓國戰爭的埃塞俄比亞，由LG和韓國國際合作團（KOICA）共同設立的技術教育機構。該學校成立於2014年，包括今年的83名畢業生在內，共培養了541名畢業生。就業和創業率是100%。塔德萊表示感謝說：“直到今天，所有見到的韓國人都給予了我很多支持和親切。” 與塔德萊壹起去年從希望職業訓練學校畢業的尼微·西萊西（24歲）的爺爺也是卡格紐部隊出身，參加了韓國戰爭。他說：“我知道了韓國人在感謝爺爺犧牲的同時，也想改變埃塞俄比亞人生活的事實。”西萊西畢業後就職於毛裏求斯電子產品流通企業“龍電子（Dragon Electronics）”。 兩人都異口同聲地表示：“如果沒有韓國的幫助，專業學習想都不敢想。”在進入希望職業訓練學校之前，他們正在故鄉大學學習電子工學，但突然發生了內戰。塔德萊說：“我生活的地區治安非常不好，政治上也很不安，所以只能放棄學業。為了想盡辦法維持生計，我移居到了首都，很幸運地知道了希望職業訓練學校。” 他們以自己學到的知識為基礎，還為當地弱勢群體展開了誌願活動。因為好不容易學到了很多東西，所以想和鄰居分享技術。西萊西笑著說：“來到為殘疾人或老人準備的福利機構，用我自己購買的零件無償修理了洗衣機等各種機器。還對學習上需要幫助的朋友們進行教育誌願服務，還和周圍的學生分享了我得到的補助。” 他們計劃今後職業和學業並行，使專業得到進壹步發展。塔德萊說：”雖然通過希望職業訓練學校接受的兩年專業教育也起到了很大的幫助，但是仍然渴望學習。希望像其他普通大學壹樣，通過4年、5年的課程培養專業性。”西萊西也表示：“要想成為比現在更進步、更有能力的人才，需要高水平的學位課程。特別是對利用人工智能提高文件工作效率或編輯圖像、影像的領域非常感興趣。”

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