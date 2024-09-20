尹錫悅訪問捷克“推銷核電站”……“將完成最終簽約”. September. 20, 2024 08:17. by 布拉格=黃亨俊記者、申娜莉記者 constant25@donga.com、journari@donga.com. 尹錫悅總統當地時間19日在與捷克總統佩特·帕維爾舉行首腦會談時表示：“為了杜科瓦尼新核電站明年最終合同簽訂之前剩下的程序能夠順利進行，我國政府將予以關註並細心處理。” 尹錫悅當天正式訪問捷克，在首都布拉格與帕維爾舉行單獨和擴大會談後的聯合記者會上表示：“兩國企業共同建設的杜科瓦尼新核電站將成為加強兩國戰略夥伴關系的重要契機。將以新核電站建設事業為契機，為了培育尖端產業、確保能源安全、應對氣候危機，兩國決定擴大戰略合作。”捷克政府7月選擇韓國水力原子力為24萬億韓元規模的捷克新核電站建設事業的優先協商對象。 尹錫悅當天在啟程前接受路透社的書面采訪時，就與美國核電企業西屋圍繞捷克核電出口問題發生的知識產權糾紛表示：“韓美兩國政府正在努力營造企業間友好的氛圍。相信通過這壹努力，兩國企業間的紛爭也會得到圓滿解決。”他還說：“在穩固的韓美同盟基調下，兩國就核能合作的必要性達成了充分的共識。不用擔心核電站事業。”他還強調：“最重要的是捷克新核電站項目的成功。為了順利簽訂最終合同並成功完成項目，將與捷克政府進行緊密溝通。” 西屋此前主張，韓國水力原子力在出口用西屋的專利技術制造的核電站時沒有得到許可。尹錫悅當天強調：“通過韓美政府間的努力，該問題將得到解決。”

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