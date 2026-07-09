近七成教師“體驗過學生厭惡表述”……和“學校暴力”一樣嚴重的問題

調查結果顯示，在小學、初中、高中學生中，嘲弄或貶低特定地區或歷史事件的表述廣爲存在。《東亞日報》最近委託韓國教員團體總聯合會，以全國305名小學、初中、高中教師爲對象進行了問卷調查，結果顯示，今年第一學期中聽到學生嘲弄、貶低、厭惡政治事件的教師佔67%。這是令人擔心培才高中助威嘲弄5·18事態是否源於青少年之間蔓延的厭惡表達文化的結果。教師們指出，YouTube和社交媒體是學生們學習厭惡表達的窗口。網絡平臺上充斥着嘲弄名人死亡或貶低外貌、地區、家庭環境等的內容，接觸到這些內容的學生們在社交媒體或日常對話中像流行語一樣跟着使用。據悉，相當多的學生不知道厭惡表達由來已久的歷史痛苦和政治脈絡，只是像玩輕鬆遊戲一樣使用厭惡表達。使用暴力語言卻不知道是暴力，用歪曲方式對待歷史事實等，都是不應輕易放過的問題。接受此次調查的教師中有一半以上表示，糾正學生們的厭惡發言並不容易。如果教師制止問題發言，就會因虐待兒童，如果試圖糾正與問題發言相關的事實歪曲，就會因違反政治中立而被舉報，因而閉口不談。如果嘲弄和貶低在教室裏蔓延卻無法制止，那麼教師的權威只能一敗塗地。教權的弱化助長了厭惡擴散，厭惡文化再次弱化教權和公共教育，形成惡性循環。青少年具有叛逆的同齡文化可以看作是自然的成長過程。但過度的嘲弄和貶低是語言暴力。學校是學習多種背景的學生相互尊重、共存方法的共同體。從小就習慣嘲弄和被嘲弄的一代，難以期待成年後形成健康的共同體。應該把厭惡發言當作學校暴力等嚴重問題處理。孩子是成人的鏡子。應該反省粗話和嘲弄成爲日常的大人們的政治文化是否對孩子們的語言生活產生了負面影響。