美伊再次互相空襲……美國撤銷原油制裁豁免

美國在簽署旨在結束戰爭的諒解備忘錄3周後的當地時間7日，針對伊朗展開了大規模空襲。作爲回敬，伊朗也攻擊了巴林和科威特境內的美軍基地等。美國還突然取消了6月份簽署諒解備忘錄後對伊朗實施的原油制裁豁免。最近伊朗在覈心原油運輸通道霍爾木茲海峽接連襲擊民間船舶後，美國同時採取軍事措施和經濟制裁，進行強硬迴應。也有人擔心，通過簽訂諒解備忘錄啓動的停戰和談判遇到了危機。管轄中東的美軍中央司令部當天通過X表示：“伊朗在國際水道攻擊乘有無辜民間船員的商船，爲了讓它付出巨大代價，美軍開始了強有力的連續空襲。此次美軍空襲是對伊朗攻擊通過霍爾木茲海峽的3艘商船的迴應。伊朗的攻擊是沒有正當性的危險行爲，明顯違反了停戰協議。”《華爾街日報》援引美國高級官員的話報道說，此次對伊朗的空襲規模是6月份簽署諒解備忘錄後空襲的四五倍。6月26日至28日，美國和伊朗也以伊朗攻擊商船爲契機，互相空襲對方軍事設施。美國財政部海外資產控制局7日還取消了6月21日發放的允許伊朗生產、交貨、銷售自產原油的60天臨時許可證。伊朗政府通過聲明反駁說：“美國取消制裁豁免的決定違反了諒解備忘錄條件。”申晋宇 niceshin@donga.com