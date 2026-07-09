防彈少年團攜手英國博物館推介韓國文化遺産

防彈少年團（BTS）與被譽爲世界三大博物館之壹的英國博物館合作，介紹韓國文化遺産。BTS所屬經紀公司HYBE 8日表示：“6日（當地時間）至23日，將在英國博物館韓國館舉行BTS參與的韓國文化遺産體驗項目‘韓國館體驗之旅（Korea Gallery trail）’。”此次項目作爲BTS于6日和7日在倫敦托特納姆熱刺球場舉行的世界巡演“ARIRANG”（阿裏郎）的線下活動之壹而策劃。配合演出日期，倫敦地標“倫敦眼”被染成“ARIRANG”的核心色彩紅色，泰晤士河上還出現了載有“ARIRANG”標志造型物的大型船只。“韓國館體驗之旅”是以BTS今年3月發行的第5張正規專輯名稱“ARIRANG”爲主題，展出英國博物館所藏韓國文化遺産的展覽。博物館方面說明：“從韓國館的常設展品中，選取了與‘ARIRANG’所蘊含的希望、恢複力、歸屬感相契合的文化遺産。”例如，“月亮罐”體現“ARIRANG”所包含的人類之愛，“舍廊房”（韓式廂房）象征新的開始。還配合BTS專輯“ARIRANG”第6首曲目《No.29》中收錄的聖德大王神鍾鍾聲，展出了新羅文化遺産。博物館參觀者在韓國館入口掃描QR碼後，可按指引參觀展覽並參與活動。具體方式爲收到“妳的ARIRANG是什麽？”（What is Your Arirang？）的提問後，在社交媒體上分享自己生活中産生共鳴的韓國文化遺産。HYBE方面表示：“期待BTS的音樂和我們的文化遺産能與訪問英國博物館的全球觀衆的個體體驗相遇，引發另壹種共鳴。”BTS自回歸專輯發行後，從4月起在全世界34個城市舉行88場規模的世界巡演“ARIRANG”。繼上月出道紀念日在釜山亞運會主體育場與11萬觀衆見面後，又經西班牙馬德裏、比利時布魯塞爾，完成了英國倫敦演出。巡演今後還將途經歐洲、北美、東南亞等地，持續至明年3月。史智媛記者 4g1@donga.com