韓美日構建SMR出口聯盟 “共同進軍三四個國家”

在總統李在明出席的北大西洋公約組織（北約）峰會期間，韓美日決定構建小型模塊化反應堆（SMR）出口合作機制，以進軍印度-太平洋地區等第三國核電站市場。隨著人工智能（AI）的普及，各國電力需求急劇增加，韓美日由此啓動了下壹代核電技術SMR“出口聯盟”體系。外交部長官趙顯、美國國務卿馬克•盧比奧、日本外相茂木敏充于7日（當地時間）借北約峰會之機，在土耳其安卡拉舉行韓美日外長會議，正式簽署了關于SMR部署的合作備忘錄（MOC）。備忘錄內容包括支持SMR建設項目、組建三國企業聯合體、項目融資、技術及燃料和裝備支援等。韓國外交部和美國國務院強調：“在民間核領域各具優勢的三國，爲核能産業帶來互利合作的機會。”即，美國的原創技術、韓國的建設能力、日本的材料和零部件等各國強項可彙聚形成協同效應。韓國政府著眼于印太地區希望引入SMR的三四個國家，計劃加強與美日的出口合作。越南、新加坡、英國、捷克等國已公開表示有意引進SMR。SMR市場2025年預計爲75億美元（約10萬億韓元），到2040年有望達到3000億美元。在推進“核電掘起”的中國憑借SMR出口加入全球能源霸權競爭之際，韓美日攜手合作。李在明同日會見北約秘書長馬克•呂特，討論了韓國與北約之間構建“國防供應鏈”事宜，並正式宣布啓動旨在簽署采購框架協定的談判。國家安保室室長魏聖洛在當地吹風會上表示：“協定壹旦簽署，將奠定制度基礎，使韓國企業能夠參與規模預計爲每年15萬億韓元的北約共同采購市場。”並稱：“除現有彈藥供應項目外，韓國還將作爲觀察員參與國防及原材料項目。”此舉旨在通過實現與北約的武器標准化等，跨越曾被視爲加拿大潛艇項目競標失敗原因的“北約壁壘”。總統室高級官員表示：“正在努力盡快達成采購框架協定”，“協定簽署後，與北約成員國進行共同采購或參與國防合作體系的渠道將進壹步擴大。”申娜莉、安卡拉=尹多彬記者 journari@donga.com、empty@donga.com