時隔11年的旅遊收支順差，要想旅遊成爲新的增長軸



不久前，記者來到日本大阪的心齋橋筋商業街，看到人山人海，擠得水泄不通。街上大部分都是來自世界各國的遊客。去年訪日外國人達4270萬名，是歷代最大規模。旅遊收入也達9.5萬億日元（約87萬億韓元），創歷史最高紀錄。最近，首爾光化門和西村等地外國遊客明顯增加，但看到到處是遊客的日本，兩國之間的差距依然很大。



最近訪日的遊客發生了巨大變化，不僅有韓國、中國大陸、臺灣等亞洲遊客，也來自美國、歐洲、澳大利亞等國。無論是規模還是收入，都被稱爲日本旅遊產業的最大繁榮期。當然，日元走低帶來的收益也不容忽視，但僅憑匯率效果很難說明是訪韓遊客兩倍多的成果。



日本將旅遊作爲國家增長戰略，20多年來一直堅持投資。2003年以旅遊爲國家戰略之一的“Visit Japan”活動爲開端，持續推進擴大地方機場國際航線、改善免稅制度、培養地區慶典和文化遺產等。原來日本是一個現金使用較多、語言不通、旅行不便的國家。但是隨着多國語言介紹、信用卡結算、交通信息提供等旅遊基礎設施的大幅改善，遊客的移動和消費變得容易。



特別是，爲了將遊客分散到地方，各地在歷史和飲食、自然、溫泉、藝術發展成旅遊產品上下功夫。得益於此，隨着到地方小城市的旅遊變得活躍，交通、食品、飲料等領域的整體消費增加。由於傳統旅館或文化體驗等，到處都有可以參觀的地方，外國遊客的重訪率和平均消費額也很高。日本重訪率達到60%至70%，人均支出額達1560美元（約234萬韓元）。



相反，韓國旅遊仍然以首爾、釜山爲中心的購物和短暫的市中心旅遊爲主。重訪率也只有50%，人均支出僅爲1155美元。由於韓流和韓劇的世界性人氣，訪韓外國人迅速增加，但缺乏可以前往地方停留幾天的內容和交通、住宿基礎設施。與全國多種住宿設施的日本不同，韓國的高級酒店集中在首爾、濟州，在結算和找路等方面仍然存在很多不便之處。考慮到各地區擁有不亞於日本的文化資產和潛力，這一點令人遺憾。



去年訪韓境外遊客達1893萬人次，創歷史最高紀錄，今年3月時隔11年再次實現旅遊收支順差。得益於韓流文化在世界範圍內的人氣，韓國旅遊也迎來了新的機會。20多年來，日本始終堅持把旅遊作爲國家發展戰略，取得了豐碩成果，在這一方面是一個很好的參考事例。現在需要通過將地方上的固有魅力培養成旅遊資源，將“韓國文化力量”延續爲可持續的旅遊競爭力的長期戰略。

