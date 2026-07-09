“半導體等出口勢頭良好”，國際貨幣基金組織將韓國今年經濟增長率上調至2.6%

國際貨幣基金組織（IMF）預測，今年韓國經濟將比去年增長2.6%。雖然中東戰爭帶來的能源價格上漲負擔，但隨着半導體和人工智能硬件出口持續好轉，預測值比之前發表高出0.7個百分點。當地時間8日，國際貨幣基金組織通過修正版7月份世界經濟展望，宣佈今年韓國經濟增長率預測值爲2.6%。這大大高於今年4月的預測值（1.9%）。韓國的增長率預測上調幅度在國際貨幣基金組織此次發表的30個主要國家中最大。明年的增長率預測值也從2.1%上調至2.5%，上調0.4個百分點。國際貨幣基金組織把韓國與臺灣、泰國、馬來西亞一起選爲人工智能硬件淨出口前四位經濟體。雖然對中東能源進口的依賴度很高，暴露在戰爭的負面影響中，但半導體和人工智能硬件出口的好轉超過了這些。今年第一季度（1月-3月）韓國經濟增長率以年率爲準達到7.5%，大大超過4月份的預測值（1.8%）。今年世界經濟增長率預測值爲3.0%，比4月份的預測值低0.1個百分點。中東事態導致能源價格負擔過重的歐元區（0.9%）和日本（0.6%）的增長率預測值分別下調0.2個百分點和0.1個百分點。中國（4.6%）認爲，得益於尖端製造業和出口的好轉，雖然預測值上調0.2個百分點，但仍存在內需不振和結構性放緩的因素。對於美國（2.3%），維持了原有的預測。國際貨幣基金組織根據能源和食品價格的上漲趨勢，預測今年的物價上漲率預測值爲4.7%，上調0.3個百分點。這是從本月中旬起霍爾木茲海峽通航差池得到緩解，明年3月份能源供給和物流條件將恢復到戰前水平的前提下得出的預測值。亞洲開發銀行當天也發表亞洲經濟展望，預測今年韓國增長率爲2.6%，比4月份的預測值（1.9%）上調0.7個百分點。今年韓國的消費者物價上漲率預測值從原來的2.3%上調至2.7%。世宗=李相煥記者 payback@donga.com