AI引用論文難獲信任 AI學術會議壹次查出497篇違規

截至本月11日在首爾江南區韓國國際會展中心（Coex）舉行的世界三大人工智能（AI）學術會議之壹“國際機器學習大會（ICML） 2026”上，約有500篇論文被批量淘汰。問題的起因正是AI的應用。ICML采取論文作者相互評審的方式，但在論文評審過程中，發現了參會者使用被會議禁止的AI的情況。會議方面將違反規定使用AI的會員論文共497篇全部排除在評審和發表之外。據科學界8日消息，最近在論文選題、撰寫、評估等所有環節，AI被日常化使用，這使得AI的可信度問題更加突出。在存在給出虛假答案的“AI幻覺”現象的情況下，隨著AI的普及，即便是科學家之間也無法百分之百相信彼此的論文或評審結果，這種現象正在擴散。還有研究顯示，自生成式AI登場約3年間，論文中“虛假引用”事例增加了9倍多。今年5月公布的美國哥倫比亞大學研究結果顯示，今年前7周上傳至醫學數據庫“PubMed”的277篇論文中，有1篇引用了不存在的虛假論文。而2023年約爲每2828篇中出現1篇，3年間增加至10倍以上。本報與韓國科學技術翰林院共同進行的問卷調查顯示，國內756名科學家中約有60%因可信度問題而對引入AI持猶豫態度。AI安全研究所所長金明柱（音）表示：“現在是需要努力並討論如何過濾掉AI導致的論文虛假信息的時刻。”崔智媛記者、韓彩研記者 jwchoi@donga.com、chaezip@donga.com