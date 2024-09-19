“尋呼機炸彈”恐怖襲擊……黎巴嫩2700多人死傷. September. 19, 2024 08:35. by 趙은아 achim@donga.com. 在親伊朗的反以色列武裝團體真主黨的根據地黎巴嫩，當地時間17日全境數百臺“無線尋呼機”同時爆炸。據悉，包括8歲兒童在內至少有9人死亡、2750人受傷。據黎衛生部透露，傷者中有約200人傷勢嚴重，預計死亡人數還會增加。真主黨和黎巴嫩政府主張“這是以色列所為”，特別是真主黨表明了報復意向，人們對大規模武裝沖突和全面戰爭的憂慮正在加大。 據美聯社等媒體報道，從17日下午3時30分起接近壹個小時裏，黎巴嫩首都貝魯特、南部提雷、東部貝卡、西部赫爾梅爾等主要地區的尋呼機發生爆炸。與黎巴嫩接壤的敘利亞首都大馬士革也發生了爆炸。美聯社報道說，遭受尋呼機爆炸的人中有很多人是真主黨成員。伊朗國營伊朗通訊社報道說，伊朗駐黎巴嫩大使莫茲塔巴·阿馬尼也在此次爆炸中受輕傷，正在醫院接受治療。 據悉，真主黨今年2月因擔心以色列的位置追蹤、竊聽、黑客等，命令其成員停止使用手機。因為去年10月7日爆發的以色列和巴勒斯坦武裝團體哈馬斯之間的戰爭，真主黨也與以色列發生了武力沖突，以色列加大了對真主黨的網絡攻擊。 據《紐約時報》報道，真主黨最近從臺灣尋呼機制造商“金阿波羅”購買了超過3000臺尋呼機。《紐約時報》援引美國和西方當局人士的話報道說，以色列在該無線尋呼機上植入少量爆炸物和遠程引爆裝置，以及爆炸前數秒鐘發出信號的程序。路透社也援引黎巴嫩高層消息人士的話報道說，以色列情報機關摩薩德在發生爆炸的幾個月前，在真主黨進口的5000多個尋呼機上植入了爆炸物。 有人擔心，此次爆炸事件會使以色列和真主黨之間發生全面戰爭的可能性進壹步增大。7月31日，哈馬斯政治局最高領導人哈尼亞在伊朗首都德黑蘭死亡後，以色列和真主黨壹直發生沖突。但有分析認為，上月25日以色列出動100多架戰鬥機、真主黨也發射320枚無人機和火箭後，雙方沒有發生大的沖突，因此發生全面戰爭的可能性降低。

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